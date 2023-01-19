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    越南變天保守派大勝 矢板明夫：總書記去年曾赴中見習

    越南國家主席阮春福近日辭去各項職務並退休，日本資深媒體人矢板明夫指出，去年10月保守派代表人物阮富仲曾到北京與中國國家主席習近平會談，未來越南政府是否會放棄親美路線改走親中，值得關注。（圖取自微博）

    越南國家主席阮春福近日辭去各項職務並退休，日本資深媒體人矢板明夫指出，去年10月保守派代表人物阮富仲曾到北京與中國國家主席習近平會談，未來越南政府是否會放棄親美路線改走親中，值得關注。（圖取自微博）

    2023/01/19 11:51

    〔即時新聞／綜合報導〕越南疫情期間弊案頻傳，越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）近日辭去各項職務並退休，日本資深媒體人矢板明夫指出，同時退出政治舞台的，還有2位副總理、3名部長等多位官員，這些人幾乎都是「改革派」的政治人物，「保守派」則是大獲全勝。他更指去年10月保守派代表人物阮富仲曾到北京與中國國家主席習近平會談，未來越南政府是否會放棄親美路線改走親中，值得關注。

    在2名副總理以及3名部長在內的許多官員發生違規、缺失，造成嚴重後果後，越共第13屆中央委員會17日同意中央政治局委員、越南國家主席阮春福辭去各項職務並退休。矢板明夫昨發文指出，這些人幾乎都是被稱為「改革派」的政治人物。而在這場權力鬥爭中大獲全勝的，是以越共總書記阮富仲為首的「保守派」。矢板明夫稱「可以斷定，越南發生了一場政變」。

    矢板明夫指出，去年中共20大，被認為是「改革派」的李克強、汪洋、胡春華等人，被集體驅逐出了權力中樞，「保守派」的習近平大獲全勝。相隔3個月後，越南也發生了幾乎同樣的事情。他表示過去越共北方出身的幹部多是保守派，南方出身則是改革派為主，南北共治已經持續了相當長一段時間，原本77歲的阮富仲幾年內就要退休，68歲的阮春福接任總書記的可能性最大。矢板明夫認為，「所謂的貪污問題，只是隨便找了一個理由而已。越南的保守派貪污起來，吃相其實也相當難看」。

    矢板明夫表示，去年10月底，阮富仲作為「中共二十大後第一個訪中的外國領導人」去了北京，和習近平舉行了會談，並獲得了習近平頒發的友誼勳章。現在看來，「阮富仲是去和習近平商量如何對付改革派，並取得了支持」。他也提到，緬甸軍方在2年前發動政變、推翻了民選的全國民主聯盟政府。事先，軍方首腦也和中國的王毅外相見過面。近幾年包含阿富汗、緬甸、越南這幾個在中國周圍的國家，政局都發生了巨大的變化。「據傳，中國都在水面下做了很多的工作」。

    矢板明夫指出，在美國、日本，以及英法德等北約國家正在緊鑼密鼓地籌備「對中包圍網」時，中國也在努力增加自己的夥伴。過去阮春福主導外交時，越南基本上走的是親美路線，受到了越南民眾的廣泛支持，且大多數的越南民眾並不喜歡中國。未來越南政府是否會放棄親美路線，改走親中路線，值得繼續關注。

    越南國家主席阮春福17日閃電提出辭呈。（路透）

    越南國家主席阮春福17日閃電提出辭呈。（路透）

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