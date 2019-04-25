越南國家主席傳病重住院 政局恐掀波濤

越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）今（25）日傳出住院治療。（路透）

2019-04-25 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕越南國家主席阮富仲（Nguyen Phu Trong）今（25）日傳出住院。

據《路透》援引4個外交消息來源指出，越南國家主席、越共總書記阮富仲因不明病因送醫，入住河內108軍隊中央醫院。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）曾於14日聲明表示，阮富仲的身體狀況受「龐大工作量」和「天氣變化」影響，但未明確說明病情或是否住院，只強調他會「在近期回到工作崗位」。

據消息來源指出，阮富仲14日的生日時，在越南建江省（Kien Giang）身體開始出現狀況，然而其健康狀況依越南法律被視為國家機密，並沒有官方媒體進行報導。

據了解，去年9月越南前任國家主席陳大光（Tran Dai Quang）去世後，時僅任越共總書記的阮富仲任命自己為繼任國家主席，一旦此2職位空出，恐會在越共訂於2021的黨代表大會之前，破壞目前的權力分布局勢。

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