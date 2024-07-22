紐約時報不挺賀錦麗！力促民主黨另覓人選

民主黨選情告急，紐約時報呼籲重新審視總統候選人。（美聯社）

2024/07/22 14:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）21日宣布不尋求連任後，《紐約時報》代表報社立場的編輯委員會，當天隨即隨即在社論版發表文章，呼籲民主黨在2024年總統大選中另覓人選，而非直接提名現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

美國保守派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）指出，這篇呼籲拋棄美國首位黑人副總統的社論，是在拜登宣布不參加2024年大選後不久發表的，這可能會威脅到民主黨在11月的投票率。

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《紐時》社論首先讚揚拜登決定不連任的決定，認為這「大大增加了民主黨保護國家免受川普（Donald Trump）重返白宮危險的機會」。然而，社論隨後對賀錦麗的提名表示保留：「雖然選擇賀錦麗是民主黨的合理選擇，但黨代表應該在如此重大的決定中有發言權。」

社論指出，還有其他合格的民主黨人可以挑戰川普並獲勝。文中強調，未經過真正的競爭就選擇候選人，正是導致民主黨推舉出「讓大多數民主黨人和獨立選民深感擔憂的旗手」的原因。社論呼籲在8月19日民主黨全國代表大會開始前，仍有時間讓主要候選人接受公眾審視。

這一主張引發了各方反應。早在7月8日，《國會山報》（The Hill）就報導了國會黑人國會議員連線（Congressional Black Caucus）成員對拜登-賀錦麗組合的支持。佛羅里達州民主黨眾議員威爾遜（Frederica Wilson）當時曾表態，呼籲黨內成員應「認清優先事項，停止破壞這位為國家帶來實際成果的傑出領導人」。

然而，《紐時》的這一舉動對民主黨的多元選民聯盟來說風險頗高。2020年大選中，非裔美國人約佔選民總數的11.5%，為拜登貢獻了5分之1的選票。川普一直試圖爭取更多非裔選民支持，並在非裔男性群體中取得一定進展。

分析指出，許多非裔美國人認識到民主黨領導人正熱切爭取在芝加哥和紐約等大城市的拉丁裔移民支持，這可能影響他們的投票取向。另一方面，賀錦麗的民調支持率確實不佳，顯示她可能在對陣川普時處於劣勢。

《紐時》社論的呼籲反映了民主黨內部對2024年大選策略的分歧，也揭示了黨內對賀錦麗能否成功對抗川普的擔憂。這一爭議可能影響民主黨的團結，並對其在非裔選民中的支持產生影響。隨著選戰臨近，民主黨如何平衡各方利益、選擇最具競爭力的候選人，將成為關鍵挑戰。

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