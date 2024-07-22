砲轟川普「獨裁者」！柯林頓夫婦公開力挺賀錦麗
2024/07/22 11:52
曾德峰／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）21日投下震撼彈，宣布退出2024年總統選舉。消息一出，前總統柯林頓（Bill Clinton）與夫人、前國務卿希拉蕊·柯林頓（Hillary Clinton）隨即公開表態，支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替成為民主黨總統候選人。
柯林頓與希拉蕊·柯林頓21日共同在社群媒體X（舊稱Twitter）發布聲明，兩人讚揚了拜登任內取得的巨大成就，並表示將「竭盡所能支持賀錦麗」。
請繼續往下閱讀...
兩人接著將砲口對準共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump），「儘管經歷了起起伏伏，但沒有任何事比川普第2個任期帶來的威脅，更讓我們替這個國家擔心」。
這對權傾一時的政壇夫妻檔指出，「他宣稱執政的第一天就要成為獨裁者，而任他擺布的最高法院近期做出的裁決，只會讓他更加大膽、進一步粉碎憲法」。
文末，兩人疾呼「現在是力挺賀錦麗並全力支持她的時候了」，強調「美國的未來將取決於此」。
Statement from President Clinton and Secretary Clinton pic.twitter.com/R7tYMFWbsu— Bill Clinton （@BillClinton） July 21, 2024