北台灣今整天濕冷！ 3縣市大雨特報

今日受到華南雲雨區東移、大陸冷氣團影響，北台灣整天濕冷。（資料照）

2025/03/30 06:58

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（30）日受到華南雲雨區東移、大陸冷氣團影響，北台灣整天濕冷，北海岸地區可能出現10度以下低溫，民眾須注意保暖。

由於華南雲雨區東移，今日各地降雨機率提高，北部及東北部降雨最為明顯，下雨時間長且容易有局部大雨，氣象署針對基隆市、新北市北海岸地區及宜蘭縣發布大雨特報。中部、花東地區及南部山區的降雨雖然較為局部，不過中部山區也有可能出現局部大雨，至於南部平地則會有零星短暫陣雨。

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氣溫方面，北部及東北部天氣濕冷，整天氣溫在13到16度之間，北海岸及新北市東北角一帶有可能出現局部10度以下低溫，至於其他地區早晚也冷，低溫約16至18度，白天台中至台南及花蓮、台東感受也偏涼，高溫約19至23度，至於高屏則較為舒適，高溫可以來到26、27度。

空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

週一（31日）北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，北部及東北部13至18度，中部15至23度，南部17至28度，花蓮16至22度，台東18至25度。華南雲雨區東移，降雨機率高，北部及東北部地區有陣雨，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨。

週二至週三（4月1日、2日）大陸冷氣團稍微減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部14至21度，中部15至25度，南部17至30度，花蓮17至23度，台東19至25度。水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨

週四（4月3日）受東北季風影響，各地早晚天氣仍涼，北部及東北部14至24度，中部16至27度，南部18至28度，花蓮17至22度，台東18至24度。基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 16 16 ~ 19 19 ~ 26 16 ~ 19

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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