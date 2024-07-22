為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

賀錦麗民調表現較佳 美媒稱民主黨最強人選

賀錦麗（Kamala Harris）獲得拜登（Joe Biden）支持後，表示將爭取提名。（法新社）

賀錦麗（Kamala Harris）獲得拜登（Joe Biden）支持後，表示將爭取提名。（法新社）

2024/07/22 11:00

〔中央社〕美國總統拜登放棄競選連任，呼籲支持副總統賀錦麗。媒體報導，賀錦麗的民調仍落後共和黨總統候選人川普，但差距比拜登小，在搖擺州、非白人族群、年輕、女性族群的民調表現比拜登好。

賀錦麗（Kamala Harris）獲得拜登（Joe Biden）支持後，表示將爭取提名。她被認為是最可能代表民主黨的人選，包括前總統柯林頓（Bill Clinton）及夫人希拉蕊（Hillary Clinton）等都表態支持。民主黨將於8月確定提名人選。

拜登宣布退選後，紐約時報報導，最近發布的民調顯示，拜登的民調平均落後川普（Donald Trump）約3個百分點，川普47%、拜登44%。若是川普對決賀錦麗，則是48%對46%，差距縮小至2個百分點。

報導說，在搖擺州賓州，賀錦麗落後1個百分點。同樣在搖擺州維吉尼亞州，拜登以極小的差距勝過川普，賀錦麗則勝過川普3個百分點。

紐時報導，拜登在2020年拿下賓州與維吉尼亞州。交叉分析顯示，拜登這回在非白人族裔、年輕、女性族群都流失選票，賀錦麗的民調在這些關鍵族群的表現都比拜登稍好。整體而言，賀錦麗的民調相較4月時大有起色。

新聞週刊（Newsweek）報導，拜登退出後，賀錦麗是民主黨最強的人選。

報導引述哥倫比亞廣播公司新聞網/輿觀（CBS News/YouGov）合作的民調顯示，川普在槍擊案後以52%支持度勝過拜登的47%，差距擴大到5個百分點。川普對賀錦麗則是51%與48%。民調樣本2247份，誤差正負2.7個百分點。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）在槍擊案後的民調顯示，川普與賀錦麗的支持度平手，都是44%。這份民調樣本數992，誤差正負3.3個百分點。

新聞週刊整理不同機構的民調結果，在媒體點名的其他可能人選中，加州州長紐松（Gavin Newsom）的民調勝過賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）及密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer），但紐松與川普的差距有8個百分點。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的夫人蜜雪兒（Michelle Obama）在7月初由路透社/易普索做的民調中，是唯一打敗川普的民主黨人選，獲得50%的支持、川普39%。但關於蜜雪兒與川普的民調數據不夠多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拜登閃電退選 白宮高層：醫療問題並非決定性因素
2024/07/22 10:01

拜登閃電退選 白宮高層：醫療問題並非決定性因素
拜登9600萬美元競選經費何處去？ 未來賀錦麗有望接管
2024/07/22 07:46

拜登9600萬美元競選經費何處去？ 未來賀錦麗有望接管

C位樞紐霸主・O9捷運輕奢2-4房
內鬥山雨欲來？歐巴馬力挺拜登 但未表態支持賀錦麗接棒
2024/07/22 06:19

內鬥山雨欲來？歐巴馬力挺拜登 但未表態支持賀錦麗接棒
拜登挺賀錦麗接班 川普：她更好擊敗
2024/07/22 06:35

拜登挺賀錦麗接班 川普：她更好擊敗

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播