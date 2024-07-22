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拜登退選 德國總理蕭茲力挺「他值得尊重」

德國總理蕭茲（左）21日表示，美國總統拜登（右）不再爭取連任的決定「值得尊重」。（法新社資料照）

德國總理蕭茲（左）21日表示，美國總統拜登（右）不再爭取連任的決定「值得尊重」。（法新社資料照）

2024/07/22 07:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）21日拋出震撼彈，宣布不再爭取連任，並將全力支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選。對此德國總理蕭茲（Olaf Scholz）同天表示，拜登放棄連任競選的決定「值得尊重」，強調了其對美國乃至全球的重要貢獻。

蕭茲21日在社群媒體X（舊稱Twitter）的貼文中，讚揚了拜登在加強北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟等方面的貢獻，「我的朋友拜登取得了巨大成就，為他的國家、為歐洲，也為這個世界。」

蕭茲盛讚，「多虧了他，跨大西洋合作更加緊密，北約更加強大，且對我們來說，美國成為一個良好、可靠的伙伴。他不再參選的決定值得尊重。」

拜登月初在北約峰會中，誤稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）為俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin），引發輿論譁然。蕭茲當時立即在場邊替拜登緩頰，稱「口誤在所難免」，並力挺拜登「為我們的共同聯盟展現領導力」。

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