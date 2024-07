拜登退選 德國總理蕭茲力挺「他值得尊重」

2024/07/22 07:47

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登(Joe Biden)21日拋出震撼彈,宣布不再爭取連任,並將全力支持現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)代表民主黨參選。對此德國總理蕭茲(Olaf Scholz)同天表示,拜登放棄連任競選的決定「值得尊重」,強調了其對美國乃至全球的重要貢獻。

蕭茲21日在社群媒體X(舊稱Twitter)的貼文中,讚揚了拜登在加強北大西洋公約組織(NATO)軍事聯盟等方面的貢獻,「我的朋友拜登取得了巨大成就,為他的國家、為歐洲,也為這個世界。」

蕭茲盛讚,「多虧了他,跨大西洋合作更加緊密,北約更加強大,且對我們來說,美國成為一個良好、可靠的伙伴。他不再參選的決定值得尊重。」

拜登月初在北約峰會中,誤稱烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)為俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin),引發輿論譁然。蕭茲當時立即在場邊替拜登緩頰,稱「口誤在所難免」,並力挺拜登「為我們的共同聯盟展現領導力」。

