震撼彈！拜登宣布退選 支持賀錦麗戰川普

美國總統拜登宣布放棄連任，為今年11月的總統大選選情投下震撼彈。（美聯社檔案照）

2024/07/22 03:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統拜登在民主黨同志對他的身心狀況和擊敗共和黨候選人川普的可能性失去信心後，21日宣布，他將結束爭取連任，並表示將全力支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選，避免黨內進一步動盪。

拜登透過X平台（推特）表示，他將繼續履行總統和三軍統帥的職責，直到任期在2025年1月屆滿。他強調，擔任總統是他一生中最大的榮耀，「雖然我打算尋求連任，但我相信我退選並專注於在剩餘任期內履行總統的職責，符合我黨和國家的最佳利益」。

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路透報導，在拜登退出選戰後，賀錦麗可能會取而代之，代表民主黨參選今年總統大選。然而，目前還不清楚是否會有其他民主黨要角挑戰賀錦麗。

拜登將在本週向全國宣布這項決定。他在將近30分鐘後發佈的另一則推文中表示，他將全力支持賀錦麗成為民主黨總統候選人，「現在我們應該團結一致，打敗川普」。

在6月底與川普的電視辯論表現不佳後，民主黨人對拜登施加龐大壓力，呼籲他急流勇退，以免波及民主黨在國會的選情。這是美國史上首次有政黨內定總統候選人在如此接近投票日之際宣布退選，勉強可堪比擬的案例只有前總統詹森（Lyndon Johnson）在越戰壓力下，於1968年3月宣布不會尋求連任。

拜登表示將全力支持現任副總統賀錦麗代表民主黨參選。圖為現任副總統賀錦麗。（路透檔案照）

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