民進黨中執委、中常委、中評委結果出爐 完整名單一次看
2024/07/21 20:49
新潮流系（9席）：立委林俊憲、林宜瑾、邱志偉、徐富癸；台中市議員黃守達；新北市議員戴瑋姍；高雄市全代張慈馨；桃園市議員呂林小鳳、桃園市全代鄭志宏。
新潮流系：林俊憲、邱志偉。
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祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨全代會今日（21）下午登場，同時進行中常委、中執委、中評委黨內核心改選，結果晚間已全部出爐，共計選出30席中執委，並由中執委選出10席中常委，其中親賴系統計拿下6席中常委，成為最大贏家。另選出11席中評委，並由賴瑞隆續任主委。
30席中執委名單如下︰
新潮流系（9席）：立委林俊憲、林宜瑾、邱志偉、徐富癸；台中市議員黃守達；新北市議員戴瑋姍；高雄市全代張慈馨；桃園市議員呂林小鳳、桃園市全代鄭志宏。
湧言會（4席）：高雄市議員鄭孟洳；立委王定宇；中執委李妍慧；高雄市議員鄭光峰。
民主活水（3席）：台南市黨部前主委潘新傳、基隆市議長童子瑋、立委洪申翰。
綠色友誼連線（2席）：台北市議員鍾佩玲、中執委林益邦。
英系（4席）：立委王世堅、新北市議員張嘉玲、前立委蘇治芬、台中市議員陳淑華。
蘇系（3席）：立委張宏陸、新北市前議員賴秋媚，中執委鄭美娟。
正國會（3席）：中常委陳茂松、立委林岱樺、桃園市議員陳睿生。
另有（2席）被正國會除名的立委陳亭妃、台中市議員何文海。
10席中常委名單如下︰
新潮流系：林俊憲、邱志偉。
湧言會：王定宇。
民主活水：洪申翰。
綠色友誼連線：鍾佩玲。
英系：王世堅、蘇治芬。
蘇系：張宏陸。
正國會：陳茂松。
被正國會除名：陳亭妃。
11席中評委名單如下︰
洪宗熠、李宗翰、張丞儀、曾朝榮、蔡昌達、呂孫綾、周志賢、黃中志、陳怡君、李雨庭、賴瑞隆。賴瑞隆被一致推舉為中央評議委員會主任委員。