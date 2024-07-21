民進黨11席中評委出爐 賴瑞隆續任主委

民進黨立委、現任中評會主委賴瑞隆今日出席民進黨全代會，再次連任中評會主委。（記者方賓照攝）

2024/07/21 19:50

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨今（21）日舉行第21屆第1次全國黨員代表大會，改選黨內權力核心，進行中常委、中執委、中評委選舉。在中評委部分，有16人登記，最終選出11人，依號次順序為：洪宗熠、李宗翰、張丞儀、曾朝榮、蔡昌達、呂孫綾、周志賢、黃中志、陳怡君、李雨庭、賴瑞隆，並由當選人互選出主委賴瑞隆。

民進黨員日前投票選出309席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共617票在全代會時改選中執委、中評委。按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委；另從登記參選中評委的16人中，選出11中評委。

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對於當選中評委主委，賴瑞隆表示，感謝黨員同志及中評委的支持，讓他當選連任中評會主委，「我們會繼續團結改革，讓民主台灣持續壯大。」

賴瑞隆指出，2年前，感謝黨員前輩同志及所有中評委支持，支持他擔任中評會主委，在民進黨最艱困的時刻，我們團結一致全力改革，完成台南市、高雄市議長選舉勝選，各項革新工作持續展開，12次中評會會議一致決議來貫徹黨紀，用團結改革形象爭取人民的支持。「謝謝全黨同志的團結合作，讓民進黨改革腳步持續前進，讓台灣持續繁榮發展。」

賴瑞隆說，今天再次感謝黨員同志及中評委的支持，讓他順利連任中評委主委。未來2年，將秉持團結合作紀律改革的理念，與黨主席賴清德、所有幹部共同努力，全力貫徹民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的執政價值，依據黨章賦予的權責，全力以赴完成團結改革任務，讓台灣人民更加信任民進黨，共同打造更好的台灣。

賴瑞隆強調，新的民進黨團隊就定位，讓我們一起努力，守護台灣的自由民主繁榮進步，給下一代更好的未來。

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