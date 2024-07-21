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民進黨中央黨職改選 中市4議員當選躋身權力核心

民進黨中市議員何文海當選中執委。（何文海提供）

民進黨中市議員何文海當選中執委。（何文海提供）

2024/07/21 19:23

〔記者唐在馨／台中報導〕民進黨今天進行中央黨務改選，台中市議員何文海、陳淑華以及黃守達紛紛當選中執委，議員曾朝榮則高票當選中評委，成果豐碩。

民進黨中央黨務改選，因為中執委會決定中常委人選，且固定和黨主席開會，被各派系視為兵家必爭之地，而這次新潮流系力挺新生代黃守達拿下一席中執委，符合新系培養接班梯隊的練兵模式，黃守達今天當選後也隨即貼出臉書表示責任重大。

本屆已是中執委的陳淑華，這次因為所屬的英派在台中有多席議員，再加上議會問政表現突出，在派系共識下也再次出馬角逐中執委，也順利當選，她表示任動道遠，會繼續堅持該做的事。

而原本屬於正國會的何文海，過去一向力挺正國會，這次因為認為正國會應該支持陳亭妃先選中常委再角逐下屆台南市長，由於立場明確和陳亭妃同時被正國會除名，但今天開票與陳亭妃雙雙高票當選中執委，他則表示，未來會繼續守護台灣民主，團結向前。

除了3名市議員都當選中執委，未來在黨中央會議中可以明確表達台中基層聲音外，這次正國會也推出前議員何明杰參選中執委卻未當選，資深議員曾朝榮參選中評委則是順利當選。

議員黃守達當選中執委。（黃守達提供）

議員黃守達當選中執委。（黃守達提供）

民進黨議員陳淑華當選中執委。（陳淑華提供）

民進黨議員陳淑華當選中執委。（陳淑華提供）

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