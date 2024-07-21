民進黨全代會 林右昌：未來將積極連結民團 擴大執政社會基礎

林右昌指出，未來民進黨將扮演執政團隊與社會聯結的大平台，積極連結公民倡議團體與NGO社團，擴大民進黨執政的社會基礎。（記者方賓照攝）

2024/07/21 15:08

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨今（21）日舉行第二十一屆第一次全國黨員代表大會，會中由秘書長林右昌進行黨務工作報告，林右昌指出，過去這一年來，民進黨以捍衛民主台灣，共同團結人民為使命，贏得了2024年總統大選的勝利，順利延續執政，更寫下台灣民主的新歷史。未來民進黨將扮演執政團隊與社會聯結的大平台，積極連結公民倡議團體與NGO社團，擴大民進黨執政的社會基礎。

林右昌續指，520新執政團隊上任後，面臨許多的挑戰，立法院黨團同仁強力阻擋各種違憲的立法，中央黨部也規劃「反濫權、護民主」的全台宣講活動，與各縣市黨部及全體黨公職幹部，直接面對面向民眾說明並深化民主，至7月16日立法院休會，已舉辦將近兩百場的宣講活動，特別感謝所有黨公職同志，搭配中央黨部的規劃，順利完成階段性任務。

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今年6月他曾對外表示，政黨不是選舉機器，而是擁有共同價值和目標的一群人的組合，也是一個有使命的團體。林右昌強調，民進黨中央黨部不是在北平東路30號的辦公大樓裡，而是要在村里、廟口、市場、社區、鄉鎮、部落、客庄、小工廠、公園，民進黨要代表台灣人民守護民主價值，對內回應人民期待，面對外部挑戰，引領台灣走向更好的生活與未來。

林右昌說，今天台灣的民主成果舉世稱讚，這都是因為無數民主先進的付出與努力，不懼生死突破戒嚴時期的國民黨黨國體制。這一群為民主奉獻，置生死於度外，投入初期創黨及建黨的黨員，至今仍陪著民主進步黨及台灣民主向前行。

林右昌也提及，賴清德主席非常感念這些民主前輩對台灣的奉獻，主席特別利用他的選舉補助款在黨中央成立了民主關懷專案，希望能對有生活困難的老前輩提供協助。他在近期已經開始代表賴主席到各縣市面對面訪視關懷，民進黨是個溫暖且飲水思源的政黨會持續下去。

針對民進黨下一步，林右昌表示，民進黨將會扮演執政團隊與社會聯結的大平台，要積極主動接觸及連結公民倡議團體與NGO社團，擴大民進黨執政的社會基礎。他強調，進步黨是守護台灣的第一品牌，守護自由民主，守護人權法治，守護國家安全，守護人民財產，守護台灣的未來。面對中國各種打壓與威脅，從砲彈、銀彈、飛彈、認知作戰、到內部滲透的各種攻勢，黨必須承擔起更多的責任，團結人民強化民主防禦的韌性，也要請在場的先進同志共同來努力。

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