民進黨中執委選舉 正國會分裂只拿3席 陳亭妃第1高票

被正國會除名的立委陳亭妃，在中執委選舉中拿下第1高票。（記者方賓照攝）

2024/07/21 18:29

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨全代會今改選黨內權力核心，下午已先選出30席中執委，這次被正國會除名的立委陳亭妃，在中執委選舉中拿下第1高票，並與同盟的台中市議員何文海雙雙當選，正國會的卓冠廷則因1張廢票抱憾成為落選頭、只拿到3席中執委；稍後將再從30人中選出10席中常委。

卓冠廷因1張廢票抱憾成落選頭

民進黨員日前投票選出309席票選全國黨代表，加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，這617票今天在全代會改選中執委、中評委；30席中執委將再選出10席黨內權力核心中常委。

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民進黨中執委選舉已完成開票，新潮流系拿9席中執委，包含立委林俊憲、林宜瑾、邱志偉、徐富癸、台中市議員黃守達、新北市議員戴瑋姍、高雄市全代張慈馨，以及鄭文燦系統的桃園市議員呂林小鳳、桃園市全代鄭志宏。

湧言會拿下4席中執委，高雄市議員鄭孟洳、立委王定宇、中執委李妍慧、高雄市議員鄭光峰。民主活水拿到3席，台南市黨部前主委潘新傳、基隆市議長童子瑋、立委洪申翰；綠色友誼連線2席，台北市議員鍾佩玲、中執委林益邦。

英系有4席中執委，包含立委王世堅、新北市議員張嘉玲、前立委蘇治芬、台中市議員陳淑華；蘇系拿下3席，包含立委張宏陸、新北市前議員賴秋媚，以及親蘇系柯建銘系統的中執委鄭美娟。

值得關注的是，正國會將立委陳亭妃及台中市議員何文海除名後面臨分裂，原規劃再由卓冠廷拿下1席中執委，卻因有人以私章投票形成廢票，最後成為落選頭，只拿下3席中執委，包含中常委陳茂松、立委林岱樺、桃園市議員陳睿生。陳亭妃與同盟的何文海則分別以第1高票及第4高票雙雙拿下中執委門票。

民進黨中執委開票作業。（記者方賓照攝）

民進黨中執委開票。（記者方賓照攝）

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