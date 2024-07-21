民進黨全代會公佈2023年度決算 收入5億餘元、支出達7億

民進黨今（21）日召開第二十一屆第一次全國黨員代表大會，會中通過聘任第二十一屆仲裁委員會委員及第十一屆廉政委員會委員，並通過「2023年度決算書表」。（記者羅沛德攝）

2024/07/21 15:27

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨今（21）日召開第二十一屆第一次全國黨員代表大會，會中通過聘任第二十一屆仲裁委員會委員及第十一屆廉政委員會委員，並通過「2023年度決算書表」。決算書顯示，民進黨去年收入5億餘元、支出7億餘元，去年短絀共2億1056萬5614元。

第二十一屆仲裁委員名單為，廖福特、張政雄、陳櫻琴、郭麗珍、洪偉勝、黃帝穎、翁國彥、劉士豪、連元龍、陳英鈐、薛欽峰；第十一屆廉政委員名單則為，邱駿彥、陳榮隆、魏千峯、薛智仁、黃智鴻、林良榮、姚孟昌、林夙慧、游琦俊、陳昭華、傅馨怡。

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會中通過「2023年度決算書」，決算書公布，黨內至2023年12月31日止的收入為5億0867萬1475元，黨費收入1億3307萬4277元，政治獻金收入1億1596萬4546元，政黨補助金收入2億5574萬495元：支出7億1923萬7089元，選舉專案費支出則達1億6205萬7217元。

在討論案部分，針對黨代表吳俞葶提案，「免除黨齡超過三十年資深黨員之常年黨費」乙案，本案決議交付中執會研議。

此外，黨代表鄭宇恩提案，為實踐本黨對人權價值之堅持、彰顯本黨追求轉型正義之決心，建請黨中央傾聽「陸軍第一特種兵」及有關組織多年來爭取權益補償之聲音，並敦促本黨立法院黨團及委員，透過必要且妥適立法或修法手段回應其訴求，以樹立本黨追求進步與公義之社會形象。針對本案會中決議交付中執會研議。

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