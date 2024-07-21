東京煙火大會臨時喊卡 觀眾秀現場「天降轟雷」震撼2000萬人

日本東京足立區第46屆煙火大會，原定昨（20）日晚間舉行，卻因天候惡劣、打雷不斷，讓住主辦單位宣布活動臨時取消。（圖擷取自@Cube_Niroo 社群平台「X」）

2024/07/21 16:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京足立區第46屆煙火大會，原定昨（20）日晚間舉行，主辦單位也事先宣布會在今年施放1萬3000枚煙火，然而在活動開始前，主辦單位因現場天候惡劣、打雷不斷，宣布活動臨時取消。對此，不少原本滿心期待觀賞煙火的民眾，改成分享現場「天降轟雷」的照片，合計吸引高達2000多萬人瀏覽。

綜合日媒報導，東京足立區煙火大會原定20日晚間7點20分舉行，不過在活動開始前9分鐘，主辦單位臨時在社群平台「X」（原推特）發文表示，「原定於今天舉行的第46屆足立煙火大會，由於惡劣天氣而取消。致所有期待煙火大會的人，我們真誠地向各位致歉，並希望大家能夠體諒。」

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報導指出，關東地區從20日下午起，各地出現伴隨打雷的暴雨，主辦單位擔心現場民眾面臨遭雷擊的風險，因此立即取消活動，同時引導現場民眾依序離場。對此，不少已前往現場等待煙火的民眾，在離開前拍下原訂施放煙火的河岸上空，不斷出現多道閃電、天降落雷的絢麗奇景，並將照片上傳到網路，合計吸引千萬人次瀏覽。

許多網友看到這些照片後，紛紛表示，「這是閃電煙火」、「眾神的煙火表演」、「天然煙火表演！」、「這煙火發出了神羅天征的聲音」、「煙火是從上面而不是從下面落下」、「看這個打雷數量，感覺比煙火好看」、「果然還是大自然安排的天地花火才壯觀」、「看這恐怖的雷，在開始前勇敢喊取消是正確的」、「某種程度上來說，這些照片比煙火還要好看！」

不少原本滿心期待觀賞煙火的民眾，改成分享現場「天降轟雷」的照片，合計吸引高達2200多萬人瀏覽。（圖擷取自@spica_220131 社群平台「X」）

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