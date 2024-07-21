東京煙火大會臨時喊卡 觀眾秀現場「天降轟雷」震撼2000萬人
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京足立區第46屆煙火大會，原定昨（20）日晚間舉行，主辦單位也事先宣布會在今年施放1萬3000枚煙火，然而在活動開始前，主辦單位因現場天候惡劣、打雷不斷，宣布活動臨時取消。對此，不少原本滿心期待觀賞煙火的民眾，改成分享現場「天降轟雷」的照片，合計吸引高達2000多萬人瀏覽。
綜合日媒報導，東京足立區煙火大會原定20日晚間7點20分舉行，不過在活動開始前9分鐘，主辦單位臨時在社群平台「X」（原推特）發文表示，「原定於今天舉行的第46屆足立煙火大會，由於惡劣天氣而取消。致所有期待煙火大會的人，我們真誠地向各位致歉，並希望大家能夠體諒。」
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報導指出，關東地區從20日下午起，各地出現伴隨打雷的暴雨，主辦單位擔心現場民眾面臨遭雷擊的風險，因此立即取消活動，同時引導現場民眾依序離場。對此，不少已前往現場等待煙火的民眾，在離開前拍下原訂施放煙火的河岸上空，不斷出現多道閃電、天降落雷的絢麗奇景，並將照片上傳到網路，合計吸引千萬人次瀏覽。
許多網友看到這些照片後，紛紛表示，「這是閃電煙火」、「眾神的煙火表演」、「天然煙火表演！」、「這煙火發出了神羅天征的聲音」、「煙火是從上面而不是從下面落下」、「看這個打雷數量，感覺比煙火好看」、「果然還是大自然安排的天地花火才壯觀」、「看這恐怖的雷，在開始前勇敢喊取消是正確的」、「某種程度上來說，這些照片比煙火還要好看！」
「第46回足立の花火」の開催中止について— 足立区役所 （@adachi_city） July 20, 2024
本日開催を予定しておりました「第46回足立の花火」は、荒天のため中止いたします。
楽しみにしてくださっていた皆様には、誠に申し訳ございません。ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。
????♥️ありがとうございます。— にる～ （@Cube_Niroo） July 20, 2024
OLYMPUS PENのライブコンポジット機能使いました。（合成です）
左が31mm,f5.3,1/2秒、iso400の露光15分
右が8mm,f2.8,1/2秒、iso200の露光15分です
今年の足立区の花火大会は空気が揺れるほど迫力満点でしたね pic.twitter.com/sAU8rahWJm— ˚* ੈ✩???????????????????? （@spica_220131） July 20, 2024
花火どころではなかった…— TakahitoYagami aka ヤガー/Photographer （@TakahitoYagami） July 20, 2024
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残念ながら雷雨の接近により直前に中止となった #足立の花火 ですが、30分ほど撮影を続けるとこんなに落ちてたんです。
これは中止で当然ですわ。
2024-07-20 pic.twitter.com/utXDzkVC1t