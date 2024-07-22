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迷客夏出事！民眾喝到「尖銳碎片」 新北：稽查屬實最高罰2億元

消費者爆料，在連鎖品牌「迷客夏」新店安康店的飲料中喝到「尖銳碎片」。（圖擷取自消費者Threads）

消費者爆料，在連鎖品牌「迷客夏」新店安康店的飲料中喝到「尖銳碎片」。（圖擷取自消費者Threads）

2024/07/22 14:14

〔記者羅國嘉／新北報導〕近日手搖飲料店食安風波不斷！有消費者爆料，在連鎖品牌「迷客夏」新店安康店的飲料中喝到「尖銳碎片」。對此，官方發布聲明道歉，表示碎片來自其中1台封膜機設備，而該問題機器也立即停用；新北市衛生局也回應，將派員稽查，倘有不符規定處，將依食安法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

1名女子於19日在Threads發文爆料，在迷客夏新店安康店購買1杯蜂蜜檸檬晶凍給男友，沒想到喝幾口後，感覺嘴裡有異物，吐出來驚見有「超尖銳的碎片」，還好沒有釀成傷勢。後續向店家反映後，店員還稱「店裡沒有這種會碎在裡面的東西」，雖然最後有退費，並打算補償原PO幾張抵用券，但女子仍認為店家在整件事上處理態度相當差也沒有誠意。

迷客夏新店安康店昨（21）日也在臉書發文致歉、承認疏失。業者表示，經檢視作業環境與機器設備，發現此碎片來自其中1台封膜機設備（門市備有2台封膜機），而該問題機器也立即停用；後續2度致電客人，真心說明與致歉，也承諾會加強溝通訓練；而客人權益部分也會負起全責絕不推卸，亦願意接受總部懲處。

業者強調，在跟總部討論後，確立改善行動：問題設備的廠商會到店檢驗與維修；並於21日暫停營業，進行全面檢視，且總部將派專人到店督導，在確保調飲環境無食安疑慮後方始營運。

針對此事件，新北市衛生局回應，將派員稽查，並依據食品良好衛生規範準則進行查核，特別針對人員製備餐食衛生加強查核，倘有不符規定處，將依食安法第44條規定，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

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