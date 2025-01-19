遭江和樹嗆第五名怎角逐黨魁？ 蔡壁如：想好再告訴大家

蔡壁如（右2）接受媒體提問。（記者田裕華攝）

2025/01/19 19:12

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日下午召開黨代表大會產出新任中央委員、中評委，將與現任代理主席黃國昌角逐新任黨魁的「創黨之母」、前立委蔡壁如順利選上中央委員，並於稍早前往大會現場向黨代表們致謝。她強調，自己努力把地方的聲音帶進黨中央。

蔡壁如在中央委員選舉獲得31票，名列第五。以35票、第四名連任中央委員的江和樹稍早嗆，蔡壁如是要選黨主席的人，卻僅獲3成黨代表支持，更直言黨魁登記完後還可以「協調」；蔡壁如回應，這個是她要好好思考的，等想好了再告訴大家。

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「我是走遍全台的腳 地方聲音帶進中央」

蔡壁如表示，她今天是來謝謝支持她的黨代表，讓她順利當選中央委員。她強調，「我是腳，是走遍全台灣各地的腳，既然進入中央委員會，未來會把地方的聲音帶進中央委員會，把地方的聲音能夠串聯，跟中央來良好的溝通。」

媒體追問，來這邊是想找代理主席黃國昌會面嗎？蔡壁如回應，民眾黨正在進行黨代表大會，她的主要目的就是感謝投票支持她的人。

不過，在蔡壁如宣布參選後，黨中央卻傳出要將原定的「選舉政見發表會」改為辯論，並將在本週三中央委員會內部進行討論引發外界質疑。蔡壁如認為，應該按照公告進行，若要變更議程內容，還是要大家坐下來談。

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