中國扯「北約東擴」才釀衝突 CNN：暗指美印太戰略和台灣

中國近日狂扯「北約東擴」才會釀成烏俄衝突，《CNN》分析，中國是在暗指美國的「印太同盟戰略」，以及其與台、日等國家建立「印太北約」的意圖發出警告。圖為美國驅逐艦、海巡船通過台灣海峽。（美聯社、歐新社；本報合成）

2022/03/23 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，中國近日卻明顯與俄國唱和，狂扯「北約東擴」才釀成烏俄衝突，對此，《CNN》分析，中國實際上是在暗指美國的「印太同盟戰略」，以及對美國不斷加深與日本、台灣等民主國家同盟關係、建立「印太北約」的意圖發出警告。

據《CNN》分析，俄羅斯侵略烏克蘭近一個月，中國近日一改先前模糊立場，定調「北約東擴」威脅到俄羅斯，才會釀成衝突。加上中國持續面臨西方各國要求表態、譴責俄羅斯的壓力，開始使用譴責美國在亞洲發展的相同修辭。

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分析指出，中國外交部及官媒近日不斷批評美國組建「印太北約」的意圖，並警告美國，如果一意孤行將面臨「難以想像」的後果。

此外，中國外交部副部長樂玉成19日也曾指出，烏克蘭的情勢可以當作亞太區域安全情勢的「借鏡」。雖然他沒有指名美國，但樂玉成明顯意指美國的「印太戰略」政策，也是拜登政府上個月再度重申其細節的重要亞洲政策之一，包括支持民主國家，深化與台灣、日本、印度等盟友的夥伴關係等。

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