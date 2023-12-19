與北韓、伊朗同級！美國防授權法案 視中港澳為「海外敵對勢力」

美國2024年度《國防授權法案》，中港澳被視為「海外敵對勢力」，同時要追究香港官員觸犯反人類罪等罪行。圖為香港2019反送中運動期間，鎮暴警察在街頭大肆逮捕民眾。（路透檔案照）

2023/12/19 19:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院與眾議院上週先後通過2024年度《國防授權法案》，法案中力挺台灣防衛，不過港媒從長達近3100頁的法案中卻發現，它的內容包括將中國大陸、香港、澳門3地視為「海外敵對勢力」（Foreign Adversary），還要追究香港官員是否涉犯反人類罪。

據《香港01》報導，法案列明，中國大陸、香港、澳門均為海外敵對勢力，與北韓、俄羅斯、古巴、伊朗和委內瑞拉同級。香港及澳門未因「一國兩制」，而被區別對待。

請繼續往下閱讀...

法案中並新增撥款，調查香港官員及商人曾否觸犯反人類、種族滅絕、戰爭等國際刑事罪行。

美國2024年《國防授權法》國會通過後，將由總統拜登簽署生效，總金額高達8860億美元（約27兆台幣），可說顯現了美國全面提升國防能力、因應全球挑戰的能力，其中重點之一就是印太戰略。

法案包括147億美元（約4611億台幣）撥款，用於美國在太平洋的威懾和競爭計畫，增加印太司令部的行動次數和規模，以阻嚇北京在區內日益擴張的勢力。

在台灣部分，《國防授權法》要求美國國防部在法案通過後180天內，啟動美國與台灣的軍事數位安全合作建構計畫，包括維護軍事網路、基礎建設、系統安全，運用美國商務與國防網路安全科技保護台灣的軍事網路、基礎建設對抗惡意網路入侵。軍事網路安全合作以外，法案也明訂增強美台軍隊互通性、資訊共享、幫助台灣打造不對稱防禦戰略，以及加速交付對台軍售，例如魚叉飛彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法