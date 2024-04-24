訪中前夕 發布新疆人權報告 布林肯︰北京涉種族滅絕

美國國務卿布林肯造訪中國前夕，再度指控北京在新疆地區實施種族滅絕行動。（美聯社）

2024/04/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕在造訪中國前夕，美國國務卿布林肯廿二日發表美國針對各國人權狀況的年度研究報告，再度指控北京於新疆地區實施種族滅絕行動，並持續廢除香港的政治自由和自治權。對此，中國外交部回應稱，美方不得以人權為藉口顛倒黑白，干涉中國內政。

國務院發布的二○二三年「各國人權實踐報告」，對包括以哈衝突和俄羅斯侵烏造成的人權問題提出關切，並點名中國針對新疆維吾爾穆斯林和其他少數民族及宗教少數群體進行種族滅絕、反人類罪、強迫勞動等暴行。

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監控、恐嚇藏族及維族 反人類罪

布林肯在記者會上強調，新疆維吾爾人「是種族滅絕和反人類罪的受害者」，美國將繼續向相關政府表達對侵犯人權行為的關注。報告指出，中國針對維吾爾族等少數群體實施種族滅絕和反人類罪，超過百萬人被關押在集中營、監獄和再教育營。報告引述媒體報導及人權組織報告指出，中國公安部利用密佈全國的監控攝影設備監視民眾，恐嚇政治異議人士、宗教領袖及信徒、藏族人和維吾爾族人。在疆藏地區，網路和電話的干擾與監控特別普遍，甚至會在「重大安全事件」時切斷通訊。

政治迫害 續奪香港自由、自治權

報告也關注中國在過去一年持續剝奪香港政治自由和自治權，列舉包括政治迫害、酷刑、言論自由受限等多個重大人權問題。

布林肯否認華府對待以色列軍方濫殺加薩平民的指控存在雙重標準，透露目前正在進行相關審查，但拒絕說明相關程序。他強調，「美國對每個人都採用相同的標準，不管相關國家是競爭對手還是盟友都一樣」。

布林肯廿四日起訪問中國三天，美方證實布林肯此行將就人權問題表達關切。中國外交部廿三日回應稱，疆藏港問題均屬中國內政，與所謂人權無關。

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