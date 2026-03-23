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    川普不忍了？ 以媒爆：美軍擬發動地面作戰奪島、斷伊朗經濟命脈

    2026/03/23 15:30 即時新聞／綜合報導
    哈爾克島位於波斯灣西北部，距離伊朗海岸約25公里，是伊朗最大原油出口基地，伊朗90%的原油都從這裡出口。（法新社）

    哈爾克島位於波斯灣西北部，距離伊朗海岸約25公里，是伊朗最大原油出口基地，伊朗90%的原油都從這裡出口。（法新社）

    美軍持續加速向中東地區派遣陸戰隊，令外界猜測是否會升級戰事，傳出美國官員向以色列方面透露，擬對伊朗經濟命脈哈爾克島（Kharg Island）發起地面軍事行動來攻佔此島嶼。

    《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，有2名知情人士透露，近日美國高級官員已告知以色列和其他盟國，美國「似乎別無選擇」，可能必須發動地面軍事行動，奪取伊朗的哈爾克島。

    美國海軍已派遣「黃蜂級」兩棲突擊艦「拳師號」（USS Boxer）為核心的兩棲戒備群，自美國西岸加速前往中東，該編隊還包括「聖安東尼奧級」兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」及「惠德比島級」船塢登陸艦「康斯托克號」，共搭載約4500名海軍陸戰隊員和其他作戰人員。

    哈爾克島位於波斯灣西北部，距離伊朗海岸約25公里，長約6公里、寬約3公里，是伊朗最大原油出口基地，伊朗90%的原油都從這裡出口。近日，美國政府內部已開始討論是否透過佔領該島，以迫使伊朗停止封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的海上交通。

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