陳見賢競辦亮出良民證自清 要求徐欣瑩若只造謠生事「自行退選」

陳見賢要求黨中央對徐欣瑩祭出最嚴厲的黨紀處分。（記者黃美珠攝）

黨中央應祭出最嚴厲黨紀處分

針對國民黨內對手、立委徐欣瑩要求暫停初選，且啟動排黑審查，進而撤銷陳見賢的參選資格，陳見賢競選辦公室下午曬出陳見賢的良民證自清，也呼籲黨中央為了維護國民黨形象和確保選舉公正，請求對徐欣瑩祭出最嚴厲的黨紀處分。同時要求徐欣瑩若無意遵守制度，只會造謠生事、製造混亂，請立即自行退選。

陳見賢陣營今天下午曬出現任新竹縣警局長林建隆署名所核發的良民證，上面載明陳見賢「在台灣地區查無犯罪紀錄」，以此斷開一路跟隨陳見賢的「黑雲」。

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陳見賢陣營也回擊，徐欣瑩被媒體報導涉及嚴重的賄選疑雲，建請黨中央考紀會即刻啟動調查，若涉及違反選罷法及黨規之實，應取消其初選資格。

他們譴責徐欣瑩為個人政治利益，長期散布不實資訊，對陳見賢惡意抹黑，嚴重撕裂黨內團結。針對她近期一連串毀謗行徑，陳陣營已委請律師提起訴訟，將透過司法途徑追究到底。

陳見賢也抨擊徐欣瑩登記參選簽了初選公約，事後卻拒絕對外承諾遵守「團結不脫黨」的約定，已失去參選資格。此舉更暴露其視黨紀為無物、視政黨為工具之心態，從去年底以來就屢次公開挑戰國民黨，種種行徑證明她對黨毫無忠誠。

陳見賢陣營嚴正呼籲徐欣瑩若無意遵守制度、造謠生事、製造混亂，就請立即自行退選，停止一切傷害國民黨團結的政治操作。而陳見賢具備合法參選資格，將始終遵照黨章參加初選，未來也會持續堅守國民黨制度、嚴格遵守初選規定，爭取提名參選新竹縣長。

陳見賢競辦今天下午公開曬出良民證自清。（陳見賢競辦提供）

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