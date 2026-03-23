藍營軍購條例惹議 顧立雄：美方應不會接受國民黨團3800億元版本

國防部長顧立雄在立法院外交及國防委員會答詢。（記者方賓照攝）

立法院今（23）日初審政院版、立院國民黨團版、立院民眾黨團版的國防特別預算條例。國防部長顧立雄表示，經過國防部與美方長時間的溝通，美方應該不會接受國民黨團提出的3800億元版本，且美方高度重視我國國防特別預算審查，我國若不願承擔防衛，美國印太戰略將受到嚴重打擊，是美方無法接受的。

立法院外交及國防委員會今日審議行政院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，及立院國民黨團、民眾黨團提出版本。行政院版為8年新台幣1.25兆元；國民黨團版本為3800億元＋N；民眾黨團版本預算上限設為4000億元。

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談及國民黨團版本，顧立雄表示，3800億元是指美方已知會國會案項，並不足以涵蓋所有國防部提出的預算內容，經過他們與美方長時間的溝通，美方應該不會接受3800億元的版本，恐怕會使美方質疑我國強化自我防衛的決心；針對民眾黨團版本，顧立雄指出，將所有軍購項目與金額都寫上去，是將「條例」與「預算」混為一談，預算有可能未來會在與美方議約過程中變動，需要修正預算相關數量，若將預算列入條例，未來有任何一個字的變動，都需要送入立法院審議修改，無法執行。

顧立雄也說，美方認為集體嚇阻防衛需要由各國承擔，高度重視我國1.25兆國防特別預算審查，我們若不願承擔防衛，美國印太戰略將受到嚴重打擊，這是美方無法接受的。

顧立雄一再強調，若等發價書送達後才通過特別預算，絕對會窒礙難行，條例是規範大致架構，與預算不同，國防部沒有在規避立法院審查，預算案屆時仍要送入立院委員會，沒有空白授權、採購不透明的問題，呼籲立委別再混淆「條例」與「預算」。

針對政院版國防特別預算編列8年的原因，顧立雄說明，編列8年能夠跳脫年度預算給的束縛，且無論是軍購案都有一定的交運期程，若將條例限縮在很短的時間內，案項就會無法執行，無法在期限內完成交運。顧立雄也強調，編列8年一樣會遵照財政紀律。

建構無人載具非紅供應鏈 顧立雄：需要「長單」吸引民間廠商投入

政院版特別條例中，也涵蓋生產各型攻偵無人機生產逾20萬架、無人艇逾千艘。民進黨立委陳俊宇質詢關切若預算最終未能被納入特別條例，對國軍的影響；沈伯洋也關切非紅供應鏈的重要性。

顧立雄說明，因應新型態戰爭，從烏俄戰爭及美伊戰爭都可以看到無人載具對不對稱戰力的重要性，考量無人機快速迭代發展，國防部會分批採購20萬架無人載具，不會一次完成採購。

顧立雄指出，所有民主國家都有共同意識要排除紅色供應鏈，台灣要強化不對稱戰力，不可能期待只用20萬架無人載具就能打一場島嶼防衛作戰，必須如同烏克蘭一般能在戰時於國內生產。而為了達成此目標，非紅供應鏈必須有足夠規模，需要長期且穩定的「長單」吸引民間廠商投入，並建構自主生產能力。

顧立雄表示，要排除紅色供應鏈，一定要有足夠的需求規模，不僅讓民間廠商願意投資，也讓世界各國願意將其技術與台灣共同研發或進行移轉，若沒有建立產業規模，就不太可能打造排除紅色供應鏈的無人載具。

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