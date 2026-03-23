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    首頁 > 國際

    紐約機場驚傳飛機撞消防車！機頭嚴重受損畫面曝 至少2死70傷

    2026/03/23 13:13 即時新聞／綜合報導
    美國紐約拉瓜迪亞機場驚傳飛機撞消防車意外，飛機機頭嚴重受損。（圖擷自X合成）

    美國紐約拉瓜迪亞機場驚傳飛機撞消防車意外，飛機機頭嚴重受損。（圖擷自X合成）

    首次上稿 13:08
    更新時間 13:13

    美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）驚傳一起飛安意外，1架加拿大航空（Air Canada）在跑道滑行時，意外與一輛消防車相撞，整個客機機頭向上抬升，明顯受損，傳出現場至少2死70傷，其中多人傷勢嚴重。

    綜合媒體報導，加拿大航空（Air Canada）旗下的加拿大快運航空（Air Canada Express）一架客機22日晚上在紐約拉瓜迪亞機場降落後，於跑道上滑行時與一輛消防車碰撞，美國聯邦航空總署（FAA）緊急宣布機場因「飛機緊急情況」暫停飛機起降。

    傳出當時機上有超過100名乘客，傳出現場至少2死70傷，還有多人傷勢嚴重，急救單位宣布發生「大規模傷亡事件」；根據網路流傳的現場影片，只見整個客機機頭被撞得揚起，同時有受損狀況。

    https://x.com/TheNewsTrending/status/2035939159437709695

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