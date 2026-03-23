日本11年前輕生案竟是殺人魔所為 警方向死者家屬道歉

日本神奈川縣橫濱市2015年有1名女子走上絕路，如今被挖出是殺人魔協助她加工輕生，警方為當時草草結案向家屬道歉。圖為神奈川縣警察本部。（圖擷自Google街景）

日本埼玉縣埼玉市大宮區現年32歲男子齋藤純，涉嫌於2018年協助21歲女子加工輕生，並將其分屍剔骨烹煮，直到2025年才落網。本月18日首次開庭時，檢方更透露齋藤純2015年也為1名22歲女性加工輕生，但死者當時被調查人員認為是自行輕生草草結案，負責偵辦的警方22日向家屬道歉。

據《NHK》報導，檢方指出，齋藤純2018年找上茨城縣1名試圖輕生的女孩，讓她服用安眠藥後勒死。在調查本案時，檢方發現齋藤純2015年也曾用類似手法，讓神奈川縣橫濱市女子寫下遺書，並由他幫忙加工輕生。

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不過，負責橫濱案件的神奈川縣警察，將其列為自行輕生就結案，沒能察覺還有他人在場協助輕生。對此，警方承認當時是調查不足，未能發現其中的刑事犯罪可能，神奈川縣警察本部搜查1課課長澀谷祐司，22日向死者家屬會面並致歉。

據了解．齋藤純2015年犯案時，是前往女死者位於橫濱市的住處，看著對方留下遺書並服用安眠藥，接著便將大衣腰帶打結繫在廁所門把上，纏著女子頸部吊了上去，過程中齋藤純曾搖晃對方想確認她是否死亡，在發現其眼皮跳動後不知所措，但還是決定先離開再說。

由於死者和母親每天都會聯繫，因此母親在聯絡不到女兒後趕來查看，赫見她已離世。至於齋藤純則在犯案後覺得不安，過了2天來到對方住處，打開門後發現女孩父母都在屋內處理後事，嚇得連忙逃跑。

當時死者父親看到可疑人士開門便追了上去，但還是讓齋藤純逃脫，後續雖曾報案，不過由於沒有監視器且死者留下遺書，因此警方並未持續調查。

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