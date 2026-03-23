李貞秀暫代召委坐上主席台！黃捷轟KMT搞小動作

民進黨立委黃捷今日在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事，引發民進黨立委強烈抗議。（記者陳鈺馥攝）

中配李貞秀爭議延燒，民進黨立委黃捷今日在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然先行離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事。黃捷痛批，「會議主席必須要有立委身分，等召委回到座位上，我們再繼續質詢。」並在廖回來後，當場質疑藍白「小動作不要那麼多啦！」

黃捷不滿李貞秀坐上主席台，多次高喊「請把時間暫停」，李貞秀回嗆說，「代理召委宣布時間繼續」，雙方僵持不下，陸委會邱垂正則在質詢台上不發一語。

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黃捷指出，「等召委廖先翔回來主持會議，我們會議再繼續。李柏毅召委也在現場，應該是請李柏毅暫時輪值，並把20秒質詢時間還給我」；當廖先翔回來後，李貞秀才離開主席台。黃捷當場批評，「小動作不要那麼多啦！」

黃捷質疑，今天聯合質詢可以搞下去，改天是否她也可以登記完後，用這種方式把其他人的時間都佔住，對準時8點來登記發言的委員情何以堪。不要為了一個沒有放棄雙重國籍的中國民眾，為了製造答詢的假象，然後硬搞這一齣，完全就是合法掩護非法，非常難看。

黃捷問及，上週台北市議員鍾小平在節目上提到，有中配是有放棄中國籍？邱垂正說，放棄中國大陸戶籍來台灣轉換身分的人非常多，大多數中配都是轉換身分來台安居樂業。至於放棄國籍部分，中國不讓她們放棄，但我「國籍法」有相關規定，在就職前應該放棄。中華民國國籍法是落實對中華民國單一忠誠的義務，對所有國人一視同仁，不讓中配放棄國籍，是中國政府造成的。

另外，黃捷在質詢結束發文痛批，聯合質詢還不夠，她質詢到一半時，廖先翔竟然讓李貞秀上主席台代理召委，試圖再演一齣「李女士主持會議」的戲碼。自己當場要求，堅持等廖先翔召委回到主席台後，再繼續質詢。這些看似配合中共當樣板的操作，我們不會也不應該跟著演下去。

中配李貞秀。（記者方賓照攝）

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