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    中檢破「台版紅姐」裸聊側錄 赫見4586名男性自慰影片外流

    2026/03/23 12:18 記者陳建志／台中報導
    台中地檢署去年5月查獲台大法律系洪姓男大生，偽裝成女性邀男性裸聊卻側錄，經擴大清查，又查獲許姓、陳姓男子以同手法犯案，近日將兩人起訴。（記者陳建志翻攝）

    台中地檢署去年5月查獲台大法律系洪姓男大生，偽裝成女性邀男性裸聊卻側錄，經擴大清查，又查獲許姓、陳姓男子以同手法犯案，近日將兩人起訴。（記者陳建志翻攝）

    台大法律系洪姓男大生（22歲），去年5月遭檢方查獲，以變聲器喬裝成女性在網路上找成年男子或少年攀談裸聊，並側錄裸露影片，造成321人受害，檢方擴大追查，發現許姓男子（26歲）為同好，並教導陳姓男子（25歲）以同樣的手法騙取男性裸聊、自慰後側錄，共有4586人受害，檢方去年10月已先起訴洪男，近日依違反兒童及少年性剝削防制條例將許、陳2人起訴。

    台中地檢署前年12月接獲7位民眾報案，表示受騙遭側錄及散布性影像，立即指派檢察官郭逵成立專案小組，鎖定當時還在就讀台大法律系的洪姓男子（22歲）涉案，去年5月將洪男拘提到案，發現洪男喬裝成女性，並利用變聲器軟體變音取信對方，誘使成年男子、少年於視訊過程中製造裸露下體、自慰等性影像，共有321人受害，並查獲6918部的性影片，以及12萬5千元的犯罪所得。

    檢方擴大偵辦後，發現陳姓男子（25歲）、許姓男子（26歲）以同樣手法犯案，去年7月先赴桃園龜山搜索陳男後，同年11月檢警再赴桃園楊梅逮獲指導的許男。

    檢方查出，許、陳兩人假冒女性帳號向男性網友攀談，並邀約裸聊，以視訊方式相互自慰，並將網路上不詳女子的裸露、自慰影片預先上傳至視訊軟體，配合變聲器軟體同步說話，誘使對方裸露、自慰，並截圖、側錄相關影像。

    檢方清查，除洪姓男大生側錄289部成年男子、32部少年性影像；許男也側錄1967部成年男子、9部少年性影像；陳男則側錄2291部成年男子、21部少年性影像，因部分受害男子重複，共4540名成年男子、46名少年受害，被害人眾多，查扣不法性影像逾2萬部。

    檢方去年10月已先起訴洪男，近日再依違反兒童及少年性剝削防制條例將許、陳2人起訴，認為相關影像在網路上快速流傳，造成被害人永久且無法抹滅的持續侵害，犯行極其惡劣，建請院方從重量刑。

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