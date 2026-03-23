美軍司令：伊朗領導層躲在地下掩體 正採取絕望行為

美國中央司令部司令古柏表示，伊朗領導層躲在深藏地下的掩體。（法新社）

掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper），接受媒體專訪的內容今（23日）播出，他透露伊朗領導層躲在深藏地下的掩體，近來攻擊中東平民則是伊朗絕望的行為。

據《美聯社》報導，古柏接受總部位於英國倫敦的波斯語衛星電視台「伊朗國際（Iran International）」採訪，這間電視台被伊朗神權政府視為眼中釘，曾威脅要逮捕所有向其提供資料的公民。

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古柏表示，伊朗那些還活著的高級將領們，躲在德黑蘭和附近周邊地區的地下掩體中，他們所享受到的安全和舒適，和毫無防護的伊朗前線士兵形成鮮明對比。

古柏說，目前戰事正按照計畫順利進行中，由於伊朗從人口稠密地區發射飛彈和無人機，因此古柏呼籲伊朗民眾躲在室內，「現在還不是你們走上街頭的時候」，等到明確信號出現時就可以上街了（指推翻政權）。

古柏透露，美國和以色列已在打擊伊朗的飛彈、無人機工廠，解決製造源頭的問題。古柏指出，伊朗這幾週以來襲擊中東平民約300次，這代表他們已走投無路，而且攻擊規模正不斷縮小，從衝突初期的大量飛彈、無人機，到現在每次襲擊僅能發射1、2枚而已。

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