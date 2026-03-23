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    首頁 > 政治

    反制南韓擬加碼！林佳龍：電子入國登錄可改「KOREA（SOUTH）」

    2026/03/23 13:10 記者俞肇福／新北報導
    外交部長林佳龍證實，3月31日前，韓國若不回應，台灣將把「台灣電子入國登錄表」的韓國標示，改為KOREA（SOUTH）。（記者俞肇福攝）

    外交部長林佳龍證實，3月31日前，韓國若不回應，台灣將把「台灣電子入國登錄表」的韓國標示，改為KOREA（SOUTH）。（記者俞肇福攝）

    針對南韓電子入境卡，將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，外交部長林佳龍今天（23日）上午在新北市汐止遠雄廣場受訪時表示，外交部透過南韓代表處要求韓方3月31日前回應，南韓政府也正在研究，若到期仍未獲回應，我方將把「台灣電子入國登錄表」中的南韓標示改為「KOREA（SOUTH）」。

    韓國電子入境卡持續將台灣錯列「CHINA（TAIWAN），外交部指出，1日起將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，韓方31日前若未正面回應，將在「台灣電子入國登錄表」的南韓標示採取相應作為。南韓外交部回應，將就此問題協商。

    林佳龍今天上午到新北市汐止區遠雄廣場參加「史瓦帝尼文化節」開幕儀式，會後接受媒體聯訪時做上述回應。

    林佳龍說，南韓入境電子系統（入境卡）把台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，外交部收到許多旅客的反應，與韓方交涉一段時間，這其中涉及到出發地與下一個目的地，韓方要求用「CHINA（TAIWAN）」，外交工作就是秉持「對等尊嚴」，我國透過駐韓代表處提供一個方案給南韓政府，南韓政府正在積極研究，看如何經由雙方討論，我方也正在期待如何修改，對於台灣與南韓間、包括兩國民間交流能有促進效果，也期待兩國政府間能秉持「對等互惠」來做處理。

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