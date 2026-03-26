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    首頁 > 社會

    柯文哲一審判17年維持7千萬交保 沈慶京、應曉薇加保3千萬

    2026/03/26 17:06 記者翁靖祐／台北報導
    京華城弊案26日宣判，前台北市長柯文哲被判刑17年，且維持7千萬元交保金額，聽判後面帶微笑但神情凝重，全程不發一語隨即上車離去。（記者塗建榮攝）

    京華城弊案26日宣判，前台北市長柯文哲被判刑17年，且維持7千萬元交保金額，聽判後面帶微笑但神情凝重，全程不發一語隨即上車離去。（記者塗建榮攝）

    台北市前市長柯文哲等11名被告涉犯京華城案，歷經1年的審理後於今（26）日宣判，柯文哲被重判17年有期徒刑、褫奪公權6年。在審判長江俊彥要求下，柯文哲等4名被告今日到庭聽判，合議庭也於宣判後針對4人的強制處分結果進行調整，柯文哲部分維持7000萬交保，至於台北市議員應曉薇、威京集團總裁沈慶京則被加保3000萬元，眾望基金會董事長李文宗則可以解除電子腳鐐。

    李文宗解除電子腳鐐

    應曉薇今日於強制處分庭時，向合議庭表示，自己已經沒有加保的能力，強調自己不可能逃跑，如果可以的話希望降保，讓她在家照顧媽媽。應的辯護律師吳佳蓉則說，應曉薇過去都有準時到庭，遵守裁定且已有重保及限制住居、出海、出境及電子腳鐐。此外，應曉薇除是政治人物外，過去還從事演藝工作，不可能逃亡。

    沈慶京否認逃亡意圖，表示如今自己還有某企業要來搶公司的經營權，痛斥對方「趁我病要我命」，且過去為了負擔高額的保金，向友人借款還遲遲未還錢，因此希望至少降保8000萬。沈的辯護律師徐履冰則說，目前判決僅有認定210萬的行賄部分，認為目前應該有降保的空間，並強調會再上訴爭取清白。

    李文宗則說，自己希望可以解除電子腳鐐，因為科控中心常半夜打來，並表示判決結果並無認定其有收賄，因此希望可以降保，讓他先把一部分的錢還給友人，並強調自己還留有收據。

    強制處分庭開到下午3時35分，審判長江俊彥宣布休庭15分鐘後會於3時50分宣布裁定結果及理由，但疑似是因為花粉症的關係，江俊彥遲遲至4時12分才宣布裁定結果，並表示柯文哲部分維持7000萬元交保；沈慶京、應曉薇部分，合議庭認為原保已不足以擔保其日後遵期到庭，分別裁定加保3000萬；李文宗部分則解除電子腳鐐。

    台北市議員應曉薇（中）涉嫌京華城案收賄、侵占政治獻金等案，今由女兒陪同聽判。台北地方法院26日下午判處15年6月有期徒刑，合議庭裁定應曉薇加保3千萬。（記者塗建榮攝）

    台北市議員應曉薇（中）涉嫌京華城案收賄、侵占政治獻金等案，今由女兒陪同聽判。台北地方法院26日下午判處15年6月有期徒刑，合議庭裁定應曉薇加保3千萬。（記者塗建榮攝）

    威京集團總裁沈慶京涉嫌京華城案，台北地方法院26日下午判處10年有期徒刑。合議庭裁定沈慶京加保3千萬。（記者塗建榮攝）

    威京集團總裁沈慶京涉嫌京華城案，台北地方法院26日下午判處10年有期徒刑。合議庭裁定沈慶京加保3千萬。（記者塗建榮攝）

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