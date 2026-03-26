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    澎湖副供站前「犁田」人車噴進貨車底 正義吊車路過急救援

    2026/03/26 16:52 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖副供站前岔路，發生機車犁田騎士連人帶車摔落車底。（澎湖交通觀察日誌提供）

    澎湖副供站前岔路，發生機車犁田騎士連人帶車摔落車底。（澎湖交通觀察日誌提供）

    澎湖「副食品供應站」前岔路口，今（26）日傳出機車騎士右轉彎之際，突然「犁田」，連人帶車摔落至停等紅綠燈自小貨車車底下，澎湖縣政府消防局接獲通報後，立即派員前往現場搶救，路過吊車及輪胎業者見狀，也加入搶救行列，啟動吊車將受困騎士救出，所幸無生命危險。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午2時36分接獲民眾報案，指稱馬公市東衛里縣道202線發生汽機車交通事故，機車騎士受困於汽車底下，情況緊急，請求消防局派員前往救助。澎湖縣政府消防局獲報，立即派遣馬公分隊出動救護車及器材車共2車5人，由小隊長董明遠率隊前往搶救。

    勤務人員抵達現場，發現是1輛自小貨車與機車發生碰撞事故，機車騎士受困車底，勤務人員隨即展開救援行動，此時恰有祥豪企業行的司機駕駛吊車，和東昇輪胎行的老闆經過，與消防人員一起熱血協助，將事故車輛吊起，加快救援速度。

    經現場協力處置，於下午2時51分順利將受困騎士（呂姓男子、74年次）救出。經初步評估，傷者身體多處擦傷，意識清楚，消防人員隨即進行傷口清洗與初步處置後，送往衛生福利部澎湖醫院治療。

    根據馬公警分局調查指出，機車騎士行經該路段右轉，不慎發生「犁田」意外，連人帶車滾落正在停等紅綠燈小貨車車底，所幸小貨車未啟動前行，否則後果不堪設想。

    祥豪企業行吊車剛好經過，協助吊起小貨車救人。（澎湖縣政府消防局提供）

    祥豪企業行吊車剛好經過，協助吊起小貨車救人。（澎湖縣政府消防局提供）

    騎士被救出後，消防局人員立即展開救援。（澎湖縣政府消防局提供）

    騎士被救出後，消防局人員立即展開救援。（澎湖縣政府消防局提供）

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