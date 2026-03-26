柯文哲判刑17年！小草抓「浮木」 收賄210萬成最新論戰

京華城弊案，柯文哲一審判刑17年，褫奪公權6年。（記者塗建榮攝）

前台北市長柯文哲涉京華城案，今天一審被判刑17年、褫奪公權6年。消息一出，民眾黨支持者針對合議庭對「1500萬元」未予採認，卻認定柯文哲收受210萬元構成收賄罪一事感到不滿，在PTT掀起熱烈討論。

檢方偵辦京華城弊案，原以USB隨身碟內記載的「小沈1500」等金流紀錄為核心證據，對柯文哲求處28年半重刑；對此合議庭認定柯文哲確有收受210萬元與職務行為具對價關係，構成收賄罪，但對於1500萬元部分，則認為事證尚乏補強，未予採認。

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相關新聞被轉至PTT後，不少「小草」諷刺，210萬被法官認為是「後謝」，「太酷了20%容積率居然只要210萬」、「就算智商只有小學生 也不會相信吧」、「這法官是在挑戰一般人的認知嗎」、「原來是210一刀斃命。我以為1500才能一刀斃命」。民眾黨主席黃國昌也說，法院沒有認定柯文哲收受1500萬，卻把捐給台灣民眾黨的210萬當成賄款，但問題是：柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？

不過，也有網友諷刺小草：「又沒有說210是全部收賄金額，不要自己腦補」、「浮木來了嗎」。

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