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    首頁 > 政治

    美媒驚爆川普曾想幫習近平牽線蔡英文！ 陸委會回應了

    2026/03/26 19:28 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑今天強調，中華民國是主權獨立的國家，台灣未來是由2300萬人決定，台灣地位是不能夠協商的。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑今天強調，中華民國是主權獨立的國家，台灣未來是由2300萬人決定，台灣地位是不能夠協商的。（記者陳鈺馥攝）

    「川習會」預定5月中旬登場，白宮今天宣布，美國總統川普5月14到15日赴中國進行國是訪問。《華爾街日報》驚爆，川普曾經提議幫中國國家主席習近平與時任台灣總統蔡英文就「台灣地位」進行談判。川普交易導向的外交政策，恐給北京在「川習會」尋求華府調整對台政策的機會。對此，陸委會發言人梁文傑今天強調，中華民國是主權獨立的國家，台灣未來是由2300萬人決定，台灣地位是不能夠協商的。

    《華爾街日報》在「川普對台態度搖擺，為中國開啟歷史性機遇」（Trump's Ambivalence on Taiwan Opens a Historic Opportunity for China）的報導中披露，北京在2017年川普首次國是到訪期間，已隱約察覺他對台灣問題的思考方式，比歷任美國總統更具交易性質。

    根據報導，美方官員披露一段先前從未曝光過的祕辛，川普當時提議幫習近平與時任台灣總統蔡英文就「台灣地位」進行談判。他們透露，川普對習近平說「我認識她（蔡英文），你是知道的。此女的事我可以幫上忙」。

    川普第一任當選時，曾經接聽蔡英文的恭賀電話，成為1979年華府與台北斷交以來，首位直接與台灣領袖通話的美國總統當選人。

    知情人士向美媒透露，中方當時對此感到震驚，由於實在令人費解，習近平當時認為，這只是川普一時衝動的表態。北京政府選擇忽略川普這項提議，回到傳統外交表述的安全範圍，繼續以既有立場處理台灣問題。

    對於《華爾街日報》所爆料內容，梁文傑在陸委會記者會說，這個爆料他有注意到，但是因為沒有可以證實的進一步佐證，所以無法評論。但是要重申政府立場，中華民國是主權獨立的國家，台灣未來是由2300萬人決定，台灣地位是不能夠協商的。

    針對「川習會」將涉及台灣議題？梁文傑則說，相信對中方來講，台灣問題是他們不管怎樣都一定要談的，中共很努力的試圖在台灣問題上能夠取得進展，所以這也是政府持續在關心的。

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