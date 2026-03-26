京華城案一審宣判 柯文哲判刑17年、褫奪公權6年

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，檢方起訴違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，具體求刑28年半，案經台北地方法院審理1年多，今判處柯文哲17年有期徒刑，圖為柯文哲到庭聽判。（記者塗建榮攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，檢方起訴柯文哲違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，具體求刑28年半，案經台北地方法院審理1年多，今日下午2時30分宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。

台北地檢署起訴時對柯文哲具體求刑28年半，包括京華城案涉收賄（210萬＋1500萬）、圖利罪一併求刑15年、併科罰金5000萬元，2件公益侵占罪（利用木可公司侵占6234萬、侵占邱佩琳轉交的600萬元政治獻金）各求處6年、5年，背信罪（挪用眾望基金會827萬元支付民眾黨工薪水）求刑2年6月。

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《總統副總統選舉罷免法》第26條規定了16種「不得登記」為總統、副總統候選人的情況，其中第10項為「受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定」，意即只要一審或二審判柯10年以上，即使仍可上訴、尚未定讞，被告仍不能登記參選正副總統。

檢方起訴指出，柯文哲不顧北市都委會委員及都發局公務員的反對，執意命兼任都委會主委的彭振聲擔任京華城陳情案的PM專案管理人，助京華城取得20％容積獎勵，由威京集團朱亞虎等7名人頭合捐210萬元至民眾黨做為「前金」，待京華廣場取得建照後，柯再向沈慶京收取1500萬元賄款。

北檢依違背職務收賄罪、主管事務圖利罪起訴柯文哲，具體求刑15年、併科罰金5000萬元、褫奪公權10年。

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