曾爆柯文哲帶不明金錢回家 昔日學生許富舜：這場判決不是終點......

民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，檢方依貪污治罪條例等罪嫌起訴，求刑28年6月。台北地院今宣判，柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。柯昔日學生、醫生許富舜表示，這場判決，不只是某個人的終點，而是社會重新學會分辨、重新走回正路的開始。

許富舜曾爆料，曾親眼見到不明來源的錢被帶回柯家，2014年柯市長選戰募款委員會執行長鄭淑心更披露，當年她募得的款項皆交給柯妻陳佩琪，但有人反映捐款沒收到收據，陳佩琪指稱遭人污衊，對許、鄭兩人提告加重誹謗；台北地檢署2025年7月4日以兩人是基於親身經歷所發表的合理評論，並無犯意，處分不起訴。

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許富舜表示，柯曾被許多人寄予期待，代表一種「不同」，一種不受傳統政治語言束縛的可能性，對很多人來說，那是種解放，也是種希望，但後來我們慢慢看到，所謂的「不同」，不只是風格上的不同，而是更深層的性格問題開始滲入公共領域。

許富舜認為，柯的問題從來不只是立場爭議，而是面對權力、他人、規範時，常呈現出強烈的自我中心傾向：他習慣把自己的判斷放在制度前，把聰明放在倫理前，把目的放在程序前，對他而言，規則不是共同遵守的界線，較像是可以隨時重新解釋、重新安排的工具。

許富舜說，雖然這樣的性格，短期很有魅力，它會讓人誤以為那是果斷、超越、不受拘束，其實只是對限制缺乏敬畏，對他人缺乏真正的尊重，對公共倫理缺乏穩定的內在約束，更深的問題是，這樣的性格改變社會氛圍。

「當一個領導者長期以輕蔑、戲謔、嘲諷、切割的方式面對異議，身邊的人就會開始學會表演。」許富舜認為，大家不再真誠地討論事情，而是揣摩他的情緒、迎合其偏好、配合他的敘事，久之，一個本來應該講求制度與責任的公共空間，就會慢慢退化成一個以個人意志與需求為中心的表演場。

許富舜指出，或許他曾走在前面，但若那條路，是條逐漸遠離倫理、界線、自我節制的路，那麼走得越前面，社會被帶偏得也越遠，所以這次判決，不能只用輸贏來看，更像是提醒聰明不能取代品格、效率不能凌駕正當性，一個人再會說、再會算、再會操作，也不能因此被允許站在倫理與法律外。

許富舜強調，對我們來說，真正重要的不是只停留在評論一個人，而是去問自己：未來的台灣，還要不要繼續容忍那種把聰明當正義、把嘲諷當深刻、把踐踏界線當改革的政治文化？如果答案是否定的，那麼這場判決，就不只是某個人的終點，而可能是社會重新學會分辨、重新走回正路的開始。

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