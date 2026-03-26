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    柯文哲一審重判17年！威京集團旗下鼎越公司121億不法所得全沒收

    2026/03/26 17:26 記者翁靖祐／台北報導
    柯文哲被重判17年。（記者塗建榮攝）

    柯文哲被重判17年。（記者塗建榮攝）

    台北市前市長柯文哲等11名被告涉犯京華城、政治獻金案，台北地方法院歷經1年審理後於今（26）日宣判，重判柯文哲17年有期徒刑、台北市議員應曉薇15年6月、威京集團主席沈慶京10年。針對沒收金額部分，柯文哲部分為1260萬元、應曉薇5250萬元、威京集團旗下的鼎越公司121億545萬6748元、木可公司6134萬6790元、柯文哲與李文宗共同沒收827萬1095元。

    台北地院於下午4時許公布判決主文，主文寫道，柯文哲犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑13年。褫奪公權6年；犯公益侵占罪，處有期徒刑2年；犯共同犯公益侵占罪，處有期徒刑3年6月；犯共同犯背信罪，處有期徒刑2年6月，合併執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。

    應曉薇部分犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑14年，褫奪公權6年；犯洗錢罪，處有期徒刑3年，併科罰金新臺幣1000萬元。有期徒刑部分，應執行有期徒刑15年6月，褫奪公權6年。

    沈慶京部分，涉犯非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪，處有期徒刑10年，併科罰金新臺幣2000萬元，褫奪公權5年。

    黃景茂共同犯公務員對主管事務圖利罪，處有期徒刑6年6月，褫奪公權3年。彭振聲共同犯公務員對主管事務圖利罪，處有期徒刑2年，褫奪公權1年，緩刑3年。邵琇珮共同犯公務員對主管事務圖利罪，處有期徒刑1年3月，褫奪公權1年，緩刑3年。李文宗共同犯公益侵占罪，處有期徒刑3年2月；共同犯背信罪，處有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑4年6月。被訴違背職務收賄罪部分無罪。

    李文娟共同犯公益侵占罪，處有期徒刑2年。犯商業會計法第七十一條第一款之填製不實會計憑證罪，處有期徒刑8月。應執行有期徒刑2年4月。端木正犯行使業務登載不實準文書罪，處有期徒刑1年。吳順民無罪、張志澄無罪。

    另外，針對不法獲利進行沒收部分，柯文哲應沒收1260萬元。柯文哲、李文宗應共同沒收827萬1095元。應曉薇應沒收5250萬元。鼎越公司應沒收121億545萬6748元。木可公司應沒收6134萬6790元。

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