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    確認柯文哲親製Excel工作簿 「小沈1500」未入罪關鍵曝光

    2026/03/26 18:14 記者劉詠韻／台北報導
    京華城弊案26日宣判，前台北市長柯文哲（中）被判刑17年，聽判後面帶微笑但神情凝重，全程不發一語隨即上車離去。（記者塗建榮攝）。

    京華城弊案26日宣判，前台北市長柯文哲（中）被判刑17年，聽判後面帶微笑但神情凝重，全程不發一語隨即上車離去。（記者塗建榮攝）。

    首次上稿 18:02
    更新時間 18:14

    京華城、政治獻金等弊案，台北地院今判處前台北市長柯文哲合併執行17年徒刑，褫奪公權6年。最新判決出爐，合議庭表示，相關證據均可明確認定Excel工作簿，是由柯文哲本人製作、且大部分募款資料可信，但涉及「1500萬元現金」部分缺乏補強證據，無法排除合理懷疑，因此未採認為收賄事實。

    判決理由提及，合議庭勘驗行動硬碟內容，發現檔案最後編輯時間均在搜索日之前，且文件內容、存檔者資訊及其他記載事項，均足以認定「工作簿」確實由柯文哲製作，並非他人偽造或事後補寫。合議庭比對多名證人證述與募款資料，發現工作簿中除「2022/11/1小沈1500」外，其餘多筆記錄均可與實際募款情形印證，檔案涉及募款資訊、私密性極高，一般人難以完整取得，足以證明工作簿確為柯文哲自行記錄，此點毋庸置疑。

    然而，就工作簿第12列「日期2022/11/1－姓名小沈－數字1500－公司－用途－經理人沈慶京」的記錄，合議庭提醒，檢方仍需補強證據，方能證明其真實性。

    合議庭同時比對多名證人證述與募款資料，發現工作簿中除「2022/11/1小沈1500」外，其餘多筆記錄均可與實際募款情形相互印證，顯示其內容具有一定真實性，且該檔案涉及募款資訊，私密性極高，一般人難以取得完整資料，足以認定本案「工作簿」確實為柯文哲自行記錄，此點毋庸置疑。

    此外，合議庭亦從雙方通訊紀錄中確認，沈慶京長期以「小沈」自稱，例如曾傳訊向柯文哲報告京華城取得修建執照情形，並多次以「小沈」署名聯繫見面事宜，而柯文哲在與時任台北市副市長黃珊珊討論募款時，也曾提及「威京小沈已給過，不要再找他」，足以認定工作簿中所載「小沈」即為沈慶京本人。

    不過，合議庭強調，雖然該工作簿確屬柯文哲製作，且內容多數具真實性，但其性質仍屬被告在審判外所為的不利供述，而非依法於業務過程中製作的正式帳冊，難認具有當然證據力。依刑事訴訟法原則，被告自白不得作為有罪判決的唯一證據，仍須另有足以證明犯罪事實存在的獨立證據，才能認定犯罪成立。

    判決進一步指出，柯文哲於2023年11月3日向黃珊珊表示「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」等語，雖可理解為沈慶京曾提供資金，但該語句也可能是沈慶京指示員工，以政治獻金名義捐贈民眾黨210萬元一事，因此該筆款項定構成行賄與收賄罪，並非指向另有1500萬元現金交付。

    因此，合議庭認為，除柯文哲工作簿上的單一記載外，目前尚缺乏監視畫面、金流紀錄、證人證述或其他客觀證據，足以證明1500萬元確已完成交付，未達排除合理懷疑的程度，基於證據法則，無法認定該部分為真實犯罪事實。

    不過，合議庭同時表示，若該筆款項日後證明成立，性質仍與本案既有收賄行為屬想像競合關係，因此僅不另為無罪諭知。

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