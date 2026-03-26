徐春鶯收押民眾黨被滲透？柯文哲激動反控：民進黨才是共匪

柯文哲反控「民進黨才是共匪！」神情相當激動。（記者羅沛德攝）

民眾黨前陸籍新住民委員會主委徐春鶯因涉嫌受中共指示介入台灣選舉，涉嫌「反滲透法」遭檢方延押禁見，由於事發在柯文哲京華城案前一日，被外界認為是民眾黨遭中共滲透的證據，引發關注。對此，前台北市長柯文哲今回應，「到現在為止抓到的共諜是陸配比較多，還是民進黨的黨工比較多？」、「民進黨才是共匪！」動作、神情相當激動。

民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲今出席聆聽京華城案等一審宣判，最終遭判有期徒刑17年、附帶褫奪公權6年，引發各界議論，事後，柯隨黨主席黃國昌、黨團主任陳智菡等人出席一審宣判記者會，公開回應宣判結果。

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期間，媒體提問，前陸籍新住民委員會主委徐春鶯遭以反滲透法起訴收押禁見，被外界認為是民眾黨受到中共滲透的指標，詢問柯看法，柯回應，「到現在為止被抓到的共諜是陸配比較多、還是民進黨的黨工比較多？」現場小草附和齊喊「民進黨！」，他伸出手指意有所指的喊「民進黨才是共匪！」引來全場小草拍手叫好，會場一時喧騰。

柯文哲還點名賴清德，「不要讓國家四分五裂！」強調當總統就是要團結國家，不要整天製造對立；黃國昌則說，每個共諜「不都是被民進黨栽培出來的嗎？」，痛批民進黨將其無限上綱，並重申徐春鶯不是民眾黨黨員，再次奉勸民進黨政府「省省」，表情相當嚴肅。

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