北院認定柯文哲收賄210萬 陳智菡無奈：捐給民眾黨 判柯13年

立院民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案，台北地院今依違背職務收賄等罪，判處柯文哲合併執行有期徒刑17年、褫奪公權6年，全案可上訴。民眾黨立院黨團主任陳智菡無奈說，210萬捐給民眾黨的政治獻金，判柯文哲13年。民眾黨主席黃國昌不解，把捐給民眾黨的210萬當成賄款。

北院今下午宣判，認定柯文哲確有收受210萬元款項，且與職務行為間具對價關係，並指出金額多寡並非判斷收賄罪成立與否的關鍵。

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陳智菡在臉書發文表示，210萬捐給台灣民眾黨的政治獻金，判柯文哲13年。黑底的貼文言語中滿是無奈，看起來讓她實在無法接受。

陳智菡貼文曝光後，小草表示，「法官可惡至極」、「這個不只是用來判刑的理由，更是要斷民眾黨的政治獻金，以後誰還敢合法政治獻金捐錢給民眾黨」、「司法已死」、「比扯鈴還扯」、「爛政府 政治追殺」。

黃國昌：柯文哲根本不知捐210萬給民眾黨

黃國昌在臉書發文，我完全無法理解，法院沒有認定柯文哲收受1500萬，卻把捐給台灣民眾黨的210萬當成賄款，但問題是：柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？（李文宗被控共同收受210萬賄賂的部分無罪），簡直是太扯了！

PTT的「小草」諷刺，210萬被法官認為是「後謝」、「太酷了20%容積率居然只要210萬」、「原來是210一刀斃命。我以為1500才能一刀斃命」。

柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，檢方起訴柯文哲違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，具體求刑28年半。北院審理1年多，下午2時30分宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年有期徒刑，褫奪公權6年。可上訴。

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