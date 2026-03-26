柯文哲撕毀「orange出國」紙條 北院認證、痛斥自始否認犯行

京華城弊案26日宣判，前台北市長柯文哲（中）被判刑17年，聽判後面帶微笑但神情凝重，全程不發一語上車離去。（記者塗建榮攝）

京華城案台北地院今宣判，將前台北市長、民眾黨前主席柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併應執行17年徒刑，褫奪公權6年；法官在判決書中痛批，柯文哲犯後撕毀「晶華→orange出國」紙條證據，自始至終均否認全部犯行，完全未能正視己身錯誤的態度，嚴重耗費有限的司法資源，故予重判。

判決指出，柯文哲自2014年12月25日至2022年12月24日，擔任第6、7屆台北市市長綜理市政，有指揮監督地方自治事項的權限，對於北市府行政事務有最終准駁權，掌理北市府最高行政權力，理應兢兢業業，維護市民權益，並依法行政，維護政府聲譽和公信力。

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判決又指，行政機關授予人民利益，如涉及公共利益的重大事項，應有法律或法律授權的命令，此乃法律保留原則，且行政行為應循法而為，以符合法治國家合法性原則。

而容積獎勵的外部成本是排擠、壓縮其他未享獎勵的全體市民的生活空間。濫行增高容積將致環境污染、交通壅塞、空間擠壓、土地承載負荷等社會成本加劇，容獎授予不僅須考量地盡其利、確保環境品質的提升，及公共利益的實現，涉及重大公共利益，應適用法律保留原則。

然而，柯文哲明知如此，卻為求財團雄厚實力的支持，收受沈慶京210萬元賄賂，違背法令使京華城公司在沒有法令依據下，取得20%容積獎勵，不法利益逾百億元。

又柯文哲當時身為民眾黨黨主席，明知政治獻金的本旨及公益性，仍擅自將他人捐給民眾黨的捐款600萬元挪用於己，或以商業交易行為外衣，掏空競選總部與民眾黨政治獻金共6234萬餘元，另挪用眾望基金會的公款827萬餘元，所為「甚有未當」。

合議庭又參酌柯文哲於檢廉執行搜索時，在其辦公處所查扣撕碎的便條紙筆記，上面記載柯文哲自承是他所書寫的「晶華→orange出國」文字，而剛在2024年8月27日返國的許芷瑜（orange），急於同月29日訂購機票搭機赴日本。

且柯文哲被查獲以來，自始至終均否認全部犯行，足見他犯後完全未能正視己身錯誤的態度，不足為犯後態度的有利考量，且因此嚴重耗費有限的司法資源，且未繳回犯罪所得。

合議庭審酌檢察官的量刑意見、柯沒有前科、工作經歷、經濟及家庭狀況等一切情狀，4罪量處合併應執行17年有期徒刑，並宣告褫奪公權6年，沒收犯罪所得810萬元。

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