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    首頁 > 政治

    為柯文哲討公道！ 黃國昌：全國動員令週日上凱道

    2026/03/26 19:48 記者林哲遠／台北報導
    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲、民眾黨現任黨主席黃國昌稍早召開司法記者會，黃國昌（見圖）在會中高喊，明早將發布全國動員令，召集小草們在本週日下午上凱道、討公道。（記者涂建榮攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲、民眾黨現任黨主席黃國昌稍早召開司法記者會，黃國昌（見圖）在會中高喊，明早將發布全國動員令，召集小草們在本週日下午上凱道、討公道。（記者涂建榮攝）

    京華城案台北地院今（26日）一審宣判，前台北市長、前民眾黨主席柯文哲合併判處17年徒刑。柯文哲、民眾黨現任黨主席黃國昌稍早召開司法記者會，黃國昌在會中高喊，明早將發布全國動員令，召集小草們在本週日下午上凱道、討公道。

    黃國昌表示，過去一年多，再忙都希望當庭旁聽整個過程，今天在法庭當庭聽判時，他的感受是震驚、無法相信，剛剛3位律師對判決表達遺憾，「對我來說，不僅是遺憾更是憤怒，這是一場羅織罪名的政治判決。」

    黃國昌認為，北院一審一定要達成宣告10年以上有期徒刑的目的，法院沒有認定柯文哲收受1500萬，卻把捐給台灣民眾黨的210萬當成賄款，但問題是：柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？

    「我們會更團結地站在一起、繼續向前！」黃國昌喊話，民眾黨在爭取的不只是柯文哲的清白，更是要挽救淪為民進黨綠色威權所操控的司法，明天早上9點召集中央委員、中評委舉行擴大聯合會議，並正式發出全國動員令，本週日下午大家一同上凱道、討公道。

    語畢，現場小草高舉旗幟歡呼30多秒，黃國昌高喊：「我們希望賴清德總統不要迴避，勇敢面對，好好跟台灣人民解釋為何要糟蹋司法，民眾黨一定站在第一線，向賴清德所領導的綠色威權對抗到底。」

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