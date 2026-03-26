同為醫師出身卻淪收賄罪犯 ​吳欣岱：從政者應守住初心

台灣基進北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等弊案今（26）一審宣判、遭判17年有期徒刑外加褫奪公權6年。對此，台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱感嘆，同為醫師背景出身，柯文哲從政治素人走向收賄判刑，根本問題在於其心中對於資源分配的不平衡。她認為，政治人物若無法在磨難中保持心理平衡，極易走向心態扭曲並將錯誤合理化。她呼籲，從政者應守住初心，莫讓權力失衡侵蝕對民主的承諾。

吳欣岱回憶過去與醫界同仁討論時，曾感嘆醫師只要做好本職工作便能積累良善，但政治工作卻極度依賴個人的道德自律，稍有不慎便可能成為社會進步的絆腳石。

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吳欣岱認為，柯文哲過去在演講中抱怨缺乏基金會、無法如傳統政客般收受禮物的言論，早已透露出其對於權力與私利的不平衡心態。她指出，這種心態是從政者的大忌，一旦將參與公共事務的辛苦視為委屈，就會產生補償心理，進而導致權力運行的軌跡偏離正軌。

吳欣岱進一步分析，台灣政治存在的利益共同體與理念改革派兩大結構，認為若選擇後者，就絕不能羨慕既有權力體系的利益分配模式。她說，柯文哲的問題在於試圖在兩者間投機取巧，對外宣揚改革理念，對內卻沿用傳統的利益交換手段，這種言行不一的作風不僅辜負了信徒的信任，也破壞了政治運作的基本誠信。

吳強調，一個心態扭曲的掌權者，往往會以不得已作為藉口來包裹私慾，這種將腐敗包裝成權宜之計的行為，對民主體制的傷害遠比單純的貪婪更為巨大。

吳欣岱感嘆說道，從政者若感到委屈或無法忍受政治環境的艱難，隨時可以選擇回歸專業領域，而非留在權力中心進行報復性的資源攫取。她呼籲所有致力於讓台灣更好的工作者，必須時刻警惕心態是否走偏，並在每一個誘惑面前保持清醒。

作為一位醫師背景的政治工作參選人，吳欣岱承諾將持續捍衛透明且正義的政治體質，確保公共權力的運作回歸服務人民的本質，並要求政壇應以此案為鑑，重建社會對於改革派的信任與國家的法治尊嚴。

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