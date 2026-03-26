為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯文哲重判17年絕緣2028！林俊憲示警：真正危險是那8席

    2026/03/26 19:55 即時新聞／綜合報導
    京華城弊案台北地方法院26日一審宣判，前台北市長柯文哲於開庭前步入法院。（記者羅沛德攝）

    京華城弊案台北地方法院26日一審宣判，前台北市長柯文哲於開庭前步入法院。（記者羅沛德攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院今合併判處柯文哲有期徒刑17年。對此，民進黨立委林俊憲表示，柯文哲2028應該是無望了，他留下的八席才是真正後患無窮，直呼「和魔鬼交易，遲早要還的」。

    林俊憲在臉書發文表示，柯文哲的政治影響力只會越來越低，已經不值得我們太多關注了。相較起來，他留下的八席才是真正後患無窮。根據徐春鶯起訴書曝光的對話內容，中國簡直是把民眾黨當成「黨支部」在經營，有個重要原因是因為他們認定國民黨「沒救了」，才要另起爐灶。

    林俊憲指出，上述對話發生在2019年，而7年過去，台灣的政治環境已經有很大轉變。最關鍵的差異是國民黨主席已經變成鄭麗文。過去是無法完全掌控國民黨，才扶植出一個民眾黨，現在有鄭麗文當主席，代理變直營，從中國的角度來看，又何必再把資源投資在已沒有未來的民眾黨上？

    林俊憲說，當然在下次大選國會結構改變前，國民黨還是需要靠民眾黨才能通過法案，只是民眾黨已經進退兩難。他質疑，繼續當附庸，泡沫化是必然的；不再當附庸，惹得中國不開心了，後果民眾黨能承受嗎？大酸，「和魔鬼交易，遲早要還的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播