柯文哲重判17年絕緣2028！林俊憲示警：真正危險是那8席

京華城弊案台北地方法院26日一審宣判，前台北市長柯文哲於開庭前步入法院。（記者羅沛德攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地院今合併判處柯文哲有期徒刑17年。對此，民進黨立委林俊憲表示，柯文哲2028應該是無望了，他留下的八席才是真正後患無窮，直呼「和魔鬼交易，遲早要還的」。

林俊憲在臉書發文表示，柯文哲的政治影響力只會越來越低，已經不值得我們太多關注了。相較起來，他留下的八席才是真正後患無窮。根據徐春鶯起訴書曝光的對話內容，中國簡直是把民眾黨當成「黨支部」在經營，有個重要原因是因為他們認定國民黨「沒救了」，才要另起爐灶。

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林俊憲指出，上述對話發生在2019年，而7年過去，台灣的政治環境已經有很大轉變。最關鍵的差異是國民黨主席已經變成鄭麗文。過去是無法完全掌控國民黨，才扶植出一個民眾黨，現在有鄭麗文當主席，代理變直營，從中國的角度來看，又何必再把資源投資在已沒有未來的民眾黨上？

林俊憲說，當然在下次大選國會結構改變前，國民黨還是需要靠民眾黨才能通過法案，只是民眾黨已經進退兩難。他質疑，繼續當附庸，泡沫化是必然的；不再當附庸，惹得中國不開心了，後果民眾黨能承受嗎？大酸，「和魔鬼交易，遲早要還的」。

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