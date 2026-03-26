國民黨桃園市議員選舉 26日共23人登記

中國國民黨桃園市黨部進行議員初選登記。（記者謝武雄攝）

國民黨桃園市黨部今進行議員選舉第二天登記，截止下午4點共有23人完成登記，其中第七選區吳睿霖為議員吳嘉和的兒子；第二選區（龜山區）江冠妤為立法委員牛煦庭助理，也是牛煦庭倫敦政經學院學妹，2人接棒意味甚濃；連同昨天12人，目前共有35人完成登記。

現任議員登記爭取連任包含，第一選區（桃園區）張碩芳、凌濤；第三選區（八德區）朱珍瑤；第四選區（蘆竹區）張桂綿、錢龍；第五選區（大園區）徐其萬；第六選區（大溪復興區）李柏坊；第八選區（平鎮區）舒翠玲、陳韋曄；第十選區（龍潭區）劉熒隆、徐玉樹；第十二選區（觀音區）吳進昌；第十四選區（山地原住民區）陳瑛、簡志偉。

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已登記但非現任議員則包括：第二選區（龜山區）江冠妤、薛仁岳；第七選區（中壢區）彭康傑、吳睿霖、劉安琪；第八選區（平鎮區）彭柏霖；第九選區（楊梅區）古振豐；第十選區（龍潭區）林昭賢；第十三選區（平地原住民區）陳卉蓁等9人。其中劉安琪、林昭賢都曾任議員，捲土重來可說是來勢洶洶；薛仁岳為龜山區里長轉換跑道。

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