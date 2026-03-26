20％容獎賴不掉！北院認定京華城不符都更條件 柯文哲護航鐵證曝光

京華城弊案26日宣判，前台北市長柯文哲（中）被判刑17年，聽判後面帶微笑但神情凝重，全程不發一語上車離去。（記者塗建榮攝）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地院今宣判，柯文哲依違背職務收賄罪13年、2件公益侵占罪各2年與3年6月、背信罪2年半，合併判處應執行17年徒刑，褫奪公權6年。台北地院認定京華城案不符都更條件，卻依據取得容積獎勵20%等方式，因此判定沈慶京、柯文哲等人共同圖利京華城公司。

柯文哲任內京華城土地容積率從392%提高為840%，備受質疑，其中560%容積率暴增至840%卻無法律依據，京華城以「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」、「宜居城市貢獻」多拿20%的容積獎勵，甚至不需回饋，市府卻只讓它繳代金就可以，尤其柯文哲在2020年10月27日京華城細部計畫案公告公展專簽，20%的容獎是柯文哲專簽核定，也令柯百口莫辯。

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北院認定，柯文哲在京華城案中，明知該案不符都更條件，仍在與威京集團主席沈慶京會面後，收受以政治獻金名義交付的210萬元，並指示市府將相關陳情送入都委會研議，最終透過細部計畫變更方式，違法給予最高20%容積獎勵，替業者創造高額利益。

北院進一步指出，柯文哲以市長權力裁示，將京華城公司陳情函提送都委會研議，雖柯知道京華城公司主張，應待行政法院判決，仍在2020年4月14日取得沈慶京交付「（說明版）比較京華城容積率560%與樓地板面積120284平方米之有限差異」之陳情書，並由時任副市長彭振聲轉交都發局，都發局就上開陳情書仍秉持先前依法行政立場，強調恐有圖利之虞。

北院也揭露，沈慶京親信朱亞虎陪同他到市府與柯文哲會面，他雖在會客室外等候，但結束後沈面露滿意微笑離去，可知會談結果具正面意義，後續市府即啟動將京華城相關陳情案送交都市計畫委員會研議程序，並逐步朝有利於沈慶京的方向推動，顯示會談結果已轉化為具體行政作為，可推知其形成對價合意，並進而達成期約賄賂的犯意聯絡。

針對京華城案不符都更條件，北院指出，京華城案不僅欠缺法令依據，且牴觸細部計畫上位法規，而土管條例第25條已明文「第三種商業區」容積率不得超過560%上限，然此案容積獎勵，卻不循土管條例的容積獎勵專章申請，還不符「第三種商業區」容積率不得超過560%上限的法令依據，自行創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，外加最高20%容積獎勵。

北院判定，該筆政治獻金與職務行為間具有對價關係，已構成收賄；同時，容積獎勵欠缺法律依據且違反平等原則，屬明知違法仍圖利特定業者，構成圖利罪。

柯文哲一路護航京華城關鍵時間點。（記者楊心慧製表）

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