也屬時尚惡魔？李貞秀回立院打包 穿迪奧外套、DVF連身裙、愛馬仕包搭Rodeo小馬吊飾

遭民眾黨開除黨籍的前不分區立委中配李貞秀，今（15）日上午赴立法院中興大樓辦公室收拾物品，一身高級行頭引發等待媒體注目。（記者塗建榮攝）

民眾黨前中配立委李貞秀13日遭黨中評會開除黨籍，也宣告僅70天的不分區立委任期終結。她繼昨天公開表態就愛美、不願為政治裝窮後，今早赴立院辦公室處理後續事宜時，被媒體直擊外披前日出席黨部中評會時穿的迪奧外套、內搭DVF連身裙，手拎一顆要價不斐的愛馬仕手提包配Rodeo小馬吊飾，一身「高檔」行頭相當吸睛。

李貞秀13日下午遭黨中評會決議開除黨籍，當晚原欲在社群發布聲明後就淡出政治工作，不再談民眾黨的事，但面對黨中央、黨主席黃國昌對她的指控，昨日改變心意連上電視節目發聲爆料，正式與黃槓上；而在前日出席黨部中評會時，即因身披一件要價至少3萬7千人民幣（約新台幣約16萬8千元）的迪奧外套引發關注；昨日下午結束電視節目直播後受訪，也直言不諱稱「她愛美」，不會因為從事政治而假裝窮。

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被除籍後第2天，李貞秀上午前往立法院辦公室時接受媒體訪問，也被目擊一身「高檔」行頭，除已曝光的迪奧外套，內搭則是由比利時名設計師菲斯滕貝格（Diane von Fürstenberg, DVF）出品的「Yvette Baroque-Print Melange Dress」連身裙，價格上相比外衣已親民許多。

此外，手上的愛馬仕黑色款「GARDEN PARTY 30」手提包，加上「Rodeo Charm」小馬吊飾，整體價格至少15萬、甚至上看20萬台幣，讓這場本事民眾黨內家務事的茶壺風暴，多出引發關注的有趣話題。

遭民眾黨開除黨籍的前不分區立委中配李貞秀，今（15）日上午赴立法院中興大樓辦公室收拾物品，一身高級行頭引發等待媒體注目。（記者塗建榮攝）

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