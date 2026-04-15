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    首頁 > 政治

    再槓陳智菡！ 李貞秀質疑「咬耳朵」事件早有預謀

    2026/04/15 15:56 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨黨團主任陳智菡（左）與中配李貞秀（右）。（資料照）

    台灣民眾黨黨團主任陳智菡（左）與中配李貞秀（右）。（資料照）

    「中配立委」李貞秀前天被民眾黨中評會開除黨籍、失去立委資格，事後發文控訴黨中央以不正常管道施壓她離職，昨天接連上多檔政論節目陳述事發過程，如同對民眾黨主席黃國昌「開戰」。黃國昌今（15日）對此則冷處理，表示不會花太多時間在這件事上；李貞秀今日在《狠狠抖內幕》再度爆料，質疑3月自己對「空氣質詢」時，民眾黨團主任陳智菡上台「咬耳朵」的事情是預謀好的，因為那一天承受很多攻擊，說李貞秀是不適任立委。

    李貞秀在節目中還原3月16日站上立法院內政委員會質詢台，在質詢過程中無部會官員上台備詢，李貞秀對空氣質詢的過程，李貞秀指出，自己並沒有預期陳智菡會上質詢台「咬耳朵」，黃國昌事後還罵李貞秀，要準備好立委的事情，而針對「咬耳朵」事件，李貞秀事後對陳智菡說，雖然陳智菡是民眾黨官員，但還是要尊重中華民國憲法。

    李貞秀指出，那一天許多媒體報導「咬耳朵」的事情，質疑李貞秀的能力與立委職位的不適任，質疑陳智菡這個行為從一開始就是有意為之，身邊的許多朋友也為李貞秀抱不平。

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