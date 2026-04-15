國民黨版軍購特別條例「3800億元+N」許毓仁：過去無此例華府感到陌生

哈德遜研究所資深研究員許毓仁會中致詞。（記者田裕華攝）

國民黨提出黨版「3800億元+N」的國防特別條例草案，與行政院1.25兆元預算規模相去甚遠。國民黨前立委、哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁今日受訪表示，台灣過去的立法程序沒有「+N」的案例，這樣的作法對華府來說是陌生的，國民黨主席鄭麗文需要對華府做完整的說明，雙方才能夠有比較好的了解。

立法院長韓國瑜今日下午接見美國智庫「哈德遜研究所」、「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies,FDD）及「胡佛研究所」（Hoover Institution）學者訪問團一行，許毓仁及美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）等專家與會，呼籲現在正是台灣展現國防決心的時刻。

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許毓仁指出，目前國民黨提出來的版本，就美方來看的話，實際執行上面可能會有相當的難度。無論是預算還有相關彈性上的調整，希望透過協商還有調整的空間。也希望在「川習會」之前，儘快將軍購預算定案，這是一個非常重要的訊號。

至於華府是否對國民黨等在野軍購特別條例的版本有意見，許毓仁表示，華府尊重中華民國的決定，但是就台灣目前面對比較險峻的國際局勢來說，華府希望台灣在自我防衛的部分，能做到自我承擔一些必須增加的預算。這樣子的話，就盟友之間在美國總統川普的眼裡，可能也會對台灣的印象會比較好。

國民黨提出黨版「3800億元+N」的國防特別條例草案，是否受到中國因素影響，許毓仁說，並沒有實際的跡象，華府的評估是針對台灣目前的防衛需求，還有朝野各黨提出來的版本，是不是符合目前台灣實際的需要。

對於國民黨的版本是否會影響鄭麗文赴美的待遇，許毓仁認為，的確會有影響，尤其以美方的觀點來說，台灣最大的反對黨當然要強力監督軍購，但是提出來的版本，也要兼顧可行性，以及過去立法程序上的慣例及做法。如果到時候通過的是一個比較不符合實際案例的做法，鄭麗文到華府可能要面對比較多的說明，尤其是在國會跟行政部門上面，可能都會有相關的質疑。

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