藍白放行總預算21日付委！ 政院先執行718億新興計畫 擔保不刪、不凍

立法院長韓國瑜就「115年度中央政府總預算案」及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」案舉行立法院黨團協商。 （記者田裕華攝）

立法院長韓國瑜今召集朝野協商，討論今年度中央政府總預算案。歷經約一小時許討論後，朝野得到結論，韓國瑜宣布各黨團同意定於4月21日邀請行政院院長、主計長、財政部部長列席報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢；議案詢答完畢後即交審查。卡關逾七個月的總預算案將於21日付委。

韓國瑜宣布三大協商結論，一、各黨團同意定於4月21日邀請行政院院長、主計長、財政部部長列席報告「115年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢（含志願役軍人加薪及警消人員退休金等預算編製處理情形併予報告）。質詢人數由國民黨黨團推派5人、民進黨黨團推派5人、台灣民眾黨黨團推派1人進行，質詢順序依例授權議事處辦理。議案詢答完畢後即交審查。另台灣民眾黨黨團針對「115年度中央政府總預算案」之復議案予以撤回。

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韓國瑜續指，二、請財政委員會於4月16日（星期四）下午5時前將總預算案審查日程及分配表送交議事處，俾提4月17日院會報告。

韓補充，三、各黨團同意針對115年度總預算案付委事宜，為求行政立法互動和諧，同意要點如下，行政院應於115年度總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例之相關修正案及其他有關軍公教保障措施，以展現回應立法保障軍公教權益之意旨；另針對總預算案完成審查前，立法院已通過之新興計畫動支案，行政院應予立刻先行執行，立法院於審議上開新興計畫時，同意如數照列，並免予凍結。

立法院會日前已通過同意先行動支總預算案中的38項新興計畫、共718億元預算，涵蓋少子化生育補助、TPASS、治水防洪等項目。

立法院長韓國瑜今召集朝野協商，討論今年度中央政府總預算案及「國防特別條例草案」。歷經約一小時許討論後，朝野得到結論。（立院提供）

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