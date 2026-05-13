山友烏來驚見白色Q彈「卵鞘」求解 一群老司機歪樓壞笑

廖姓登山客今（13）日下午分享，自己在攀登新北烏來拔刀爾山期間，意外在林間發現一個全身白色、疑似「卵鞘」的不明物體。（照片由網友「廖庭緯」授權提供）

台灣山林自然生態豐富，不時會傳出有登山民眾發現各種稀奇古怪的動植物。今（13）日一名廖姓登山客分享，他在攀登北部中海拔山區期間，發現一個全身白色、疑似「卵鞘」的不明物體，由於非常好奇它的真面目，於是將照片分享到社群求助，未料網友們一看到其形狀，紛紛留下各種爆笑的歪樓推測。

廖姓登山客今日下午在臉書社團「登山通報站」發文分享此事，並在貼文中提到，自己看到這個物體時，直覺覺得它是「卵鞘」，在離開發現地之前，還有上前用手去搓了一下，確認它不會動、摸起來像果凍且並非塑膠玩具，但他先前從未看過這種物體，所以決定向山友們求助︰「有人知道這是什麼生物的嗎？」

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畫面曝光後，不僅吸引大批山友關注，還出現許多調皮網友寫下令人哭笑不得的歪樓推測，「菇」、「米苔目」、「雙O龍」、「觸手版姐夫」、「台版肉靈芝」、「營養不良的太歲」、「灌水的透明氣球」、「很像透明矽利康」、「好像我阿嬤的手環哦」、「學名：姐夫，塑膠科系的」、「你是不是在雪山救過透明體」。

也有內行人指出，它很像月亮蝸牛的卵囊，並進一步解釋，這種膠狀物通常會在海邊發現，又被稱為「膠凍條」或「果凍生物」；另在一串留言中，最多人推測它其實是消暑小物「涼感頸圈」。廖姓登山客事後補充，是在新北市烏來區拔刀爾山水源營地之前的樹下發現它，還笑說或許它還在原地靜待下一個山友去尋寶。

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